富蘭克林第3季投資策略：掌握 WIN 贏家策略 投資持盈保泰

富蘭克林證券投顧表示，隨著全球股市屢創新高之際，投資人可適度提高風險意識但也無須過於保守操作，以免因為太早離場而錯失長線漲勢，建議採取「WIN 贏家策略」，透過多元配置策略追求投資組合持盈保泰。首先，聯準會6月利率會議也釋出抗通膨取得小幅進展的正面訊號，利率點陣圖中位數顯示下半年有溫和的降息空間，在等待聯準會降息行情(Wait for rate cuts)之際，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益之餘也能防禦股市波動風險。

受惠於AI發展帶動企業資本投資，全球景氣動能升溫，共同激勵全球股市氣勢如虹，包括美股四大指數、歐股、台股及印度股市第2季以來均屢創歷史新高。另一方面，美國經濟強韌及通膨降速不如預期，讓市場縮減對聯準會今年降息幅度的預估，美國十年期公債殖利率4月25日一度升至4.7039%，所幸歐洲央行6月初降息一碼、為2019年來首見，聯準會6月利率會議點陣圖中位數顯示今年仍有一碼的降息空間，牽動美國十年期公債殖利率回落，累計第2季僅上升8.06個基本點至4.2809%。

第2季以來的全球新興股市上漲3.69%、領先全球股市上漲2.73%，那斯達克指數、費城半導體指數、台股及香港恆生國企指數累積漲幅介於9.21%~14.32%之間；債市漲多跌少，以美國非投資等級債上漲0.83%表現最佳，美國複合債上漲0.51%、優於美國投資等級債上漲0.45%，波灣債上漲0.75%也優於新興美元主權債0.44%漲幅。

富蘭克林證券投顧指出，展望第3季，預期全球景氣將維持穩健增長，投資人仍須耐心靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向，有利風險性資產多頭續航，潛在的風險則須留意美國選舉、地緣政治和貿易保護主義抬頭的影響。所幸根據歷史經驗顯示，美國總統選舉年度，美股當年平均波段修正幅度為14%，其中越接近選舉的9月及10月美股走勢可能較為波動，但若美股出現震盪，應視為是進場機會，美股波段修正後進場一年平均漲幅為24%。

富蘭克林證券投顧表示，股票部位看好「創新財Innovation」的科技及生技產業型基金，聚焦於AI PC、AI手機及AI新藥等創新領域的成長潛力，以及「新動力New momentum」題材，包括印度和日本股票型基金，目前這兩個國家正位處政策紅利、結構性改革的甜蜜點，並看好AI將帶動綠色電力、綠色運算中心需求的全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，即使歷經第二季反彈，相關類股的評價面仍處長期相對便宜水位，伴隨基本面改善，具備補漲空間。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，攀高的債券殖利率與高股利股都是收益投資具吸引力的標的。AI題材吸引投資目光，現階段在廣泛市場中找到被低估但具長期成長前景的標的，包括科技、工業與消費等。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，考量美國經濟強韌，以及財政赤字累積需要大量發債因應，因此仍較側重於中天期債的機會。此外，投資級或非投資級公司債利差已縮小至長期低檔，若景氣意外不振，低利差恐無法提供太多緩衝保護，此時投資於債券大盤指數並非明智之舉，建議應由專業團隊精選持債。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯指出，各行各業的許多公司現正積極嘗試生成式AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源，而這將在未來幾年演變成新的AI應用，並為IT需求帶來「雪球效應」，預期將在半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續看到許多成長的投資機會。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加表示，相信印度的改革已經根深蒂固，印度將繼續維持長期結構性成長，根據國際貨幣基金組織(IMF)預估，印度將在2027年成為全球第三大經濟體。未來莫迪政府施政重心將聚焦於透過生產連結激勵計劃(PLI)發展製造基地，將基礎建設成長自公共部門轉向民營部門，並專注於包含再生能源、刺激消費，並可能重新關注農村收入等面向，我們將從中發掘長期可受惠的投資標的。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆認為，預期今年年底之前將看到氣候變遷投資主題的兩項逆風鈍化、甚至有望轉為順風，包括太陽能變頻器、電動車電池或是鋰鹽等原物料領域的庫存將回歸常態，供需動能改善有利挹注信心，另著眼當前的利率接近區間高位，未來幾季利率下滑的可能性大於利率上升的風險，有利改善氣候變遷投資主題的經濟效益，吸引更多長期資金流入。

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