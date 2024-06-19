巧合？核三廠一號機甫降轉 內科跳電

夏季用電高峰期尚未來到，民眾的缺電憂慮卻日益加深。核三廠一號機將於下月廿七日停機，昨天開始逐步遞減運轉，儘管政府官員掛保證表示不缺電，但台北市內湖科學園區昨天接近中午傳出無預警跳電，由於ＡＩ晶片大廠輝達的台灣分公司位在內科，跳電事故再度讓供電問題引發關注。經濟部長郭智輝表示，此次跳電與缺電無關，會盡快把問題點找出來補強。

核三廠一號機組四十年運轉執照將於七月廿七日到期，機組屆時將停止運轉進入除役階段，台電核三廠表示，一號機昨天開始遞減運轉，每天約降九百萬瓦。不過，根據台電公告的電力資訊，核三一號機昨天白天仍全力發電，淨發電量占裝置容量比率維持在百分之九十九上下，與往常相同，二號機也是相當的比率。

核三廠一號機就在酷熱的夏天準備停機除役，台電又被發現前天核三廠柴油氣渦輪機都被啟動供電，翡翠、石門兩大水庫放水發電，外界擔心缺電才是真相。郭智輝昨表示，不論是水庫的放水發電，還是核三柴油氣渦輪機的發電，都是例行的發電機組測試，確定發電機組是否能正常運作，完全沒有缺電。

就在郭智輝講完「完全沒有缺電」的兩個小時後，台北市內科就傳出六五五用電戶無預警停電，台電表示，因地下電纜接頭故障導致饋線跳脫而停電，已更換故障設備修復。當地的瑞光里長黃崇賢說，接近中午高溫炎熱，大家也只能心平氣和等來電；北市府副發言人李政軒表示，希望中央全面檢視能源政策，否則對地方產業發展及基本民生影響甚巨。

輝達執行長黃仁勳日前訪台，外傳他規畫設立第二座研發中心的地點就靠近內科，當時他表示輝達會擴大在台投資，但也說發展半導體產業需要足夠電力，內科跳電因此引發缺電疑慮，更被網友形容為黃仁勳的缺電擔憂一語成讖。

但郭智輝說，內科跳電與缺電沒有關係，「那是跳電，不是缺電」，可能是妥善率沒有做好，很多這類的跳電，會發生在人多或突然增加很多人，或是設備比較舊的地方，剛好還沒有維修到，就這樣跳電。

而對於核三一號機除役後的供電缺口，根據經濟部今年的上線及除役電力盤點，核三廠一號機、麥寮二號機等機組將除役，總裝置容量四四二萬瓩，至於新上線機組有豐德三號機、大潭九號、新七號機和興達新一機，總裝置容量四四三萬瓩，除役與新上線的裝置容量相當。

儘管如此，學者擔心能否「如期上線供電」才是問題。中央大學講座教授梁啟源表示，大潭九號機及新七號機都要靠第三天然氣接收站（三接）供應天然氣，但三接最快也要等到明年四月才能供氣測試運轉，今年的上線機組怎麼能把無法獲得三接天然氣供應的大潭九號及新七號機算進去？簡直畫餅充飢；今年備轉容量率最低恐降至百分之一點五，逼近限電準備的黑燈。

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