聽新聞
test
0:00 / 0:00

退步2名 世界競爭力我排第8

聯合報／ 記者林海／台北報導

瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）昨天公布「二○二四年ＩＭＤ世界競爭力年報」，台灣在六十七個受評比國家中排名第八名，較去年的第六名退步二名，也終結自二〇一九年以來連續五年的排名進步，其中「經濟表現」更是大幅下滑，從第廿名掉到第廿六名。

根據ＩＭＤ報告內容，世界競爭力全球前十名依序為新加坡、瑞士、丹麥、愛爾蘭、香港、瑞典、阿拉伯聯合大公國、台灣、荷蘭、挪威；美國排名第十二、中國大陸排名第十四、南韓排名第二十、日本則在第卅八名。而在人口超過兩千萬人的經濟體族群中，台灣連續四年排名第一。

ＩＭＤ世界競爭力分為四大指標，分別是「企業效能」、「政府效能」、「基礎建設」、「經濟表現」。針對經濟表現排名滑落，國發會指出，去年全球高通膨與高利率環境導致終端需求疲軟，國內製造業持續調整庫存衝擊出口，加上廠商投資動能趨於保守，台灣為小型開放經濟體，對外貿易依存度高，去年全球經貿前景的不確定性，削弱出口表現及國內企業投資信心，也衝擊經濟成長表現。

此外，政府效能也由去年第六名退步至第八名，雖中分類「租稅政策」、「體制架構」與「社會架構」排名上升；「經商法規」排名與去年持平，但「財政情勢」退步一名到第七名。國發會表示，我國在全球普遍面臨通膨及升息壓力、經濟成長動能疲弱等多重下行風險挑戰下，償債金額大幅提高，致使各級政府債務占ＧＤＰ比率上升。同時，企業效能也由去年第四名退步至第六名。

國發會表示，ＩＭＤ世界競爭力評比，可視為國家經社體系之總體檢，政府虛心看待評比結果，持續精進相關施政作為。

競爭力 通膨

延伸閱讀

2024年IMD世界競爭力 台灣排名第8 但經濟表現及政府效能皆退步

和平希望渺茫？烏克蘭和平峰會在瑞士舉行 將討論俄烏3核心議題

1千萬65歲退休也不夠用18年？ 專家：通膨算2％就好…第15年就超過！

瑞士電力法案複決公投 選民力挺加速發展再生能源

相關新聞

巧合？核三廠一號機甫降轉 內科跳電

夏季用電高峰期尚未來到，民眾的缺電憂慮卻日益加深。核三廠一號機將於下月廿七日停機，昨天開始逐步遞減運轉，儘管政府官員掛保...

核三柴油機組、水庫發電 全上陣

核三廠明年五月屆滿四十年將全部除役，其中核三一號機七月廿七日將屆期，昨天中午起逐步功率遞減運轉，至下月廿七日晚上十時解聯...

核三7月除役 今夏供電隱藏神救援是它

非核家園即將成真。台灣最後一座運轉中核電廠——屏東核三廠，今年7月就要讓1號機除役。

「沒想到內科也停電」居民：黃仁勳憂心成真

輝達執行長黃仁勳日前返台稱要擴大投資，但也擔憂「ＡＩ超級電腦」需要足夠的電力，台灣面臨電力限度挑戰。而輝達台灣分公司所在...

卓揆：核三延役程序 現無法開始

賴清德總統去年競選期間曾說，如果發生戰爭時電力中斷，相關單位規畫用核電做為緊急備用的選項，國民黨立委李彥秀昨質詢行政院長...

綠委嗆勞長：勞保撥補不改革 是鴕鳥行為

勞保財務危機未爆彈未拆，民進黨立委王世堅昨批評政府「只撥補不改革」是鴕鳥行為，當面質疑勞動部長何佩珊，「如果只要撥補，A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。