卓揆：核三延役程序 現無法開始

賴清德總統去年競選期間曾說，如果發生戰爭時電力中斷，相關單位規畫用核電做為緊急備用的選項，國民黨立委李彥秀昨質詢行政院長卓榮泰，此事是否還在討論中？卓榮泰表示，如果經過安全檢查可以使用，或許是選項，但現在核電廠延役程序無法開始，也不希望兩岸戰爭的前提發生。

卓榮泰表示，首先，希望兩岸爆發戰爭的前提不會發生；現在核三廠面臨除役，如果要延役，必須經過安全檢查程序，時間長達三至五年，這段時間無法發電，如何成為緊急備用能源選項？如果經過安全檢查還是可以用的話，也許是一個選項，但這個程序無法開始。

卓榮泰強調，如果未來核能有新的發展，又是另外一種討論，政府目前有其他因應，比如發展更多綠能也是備案。

經濟部長郭智輝日前提出，希望為台電能自負盈虧，不應一味靠政府撥補，引發討論。卓榮泰表示，郭智輝用民間企業方式管理台電絕對是對的，如何讓台電未來營運需要共同努力。

卓榮泰表示，台電自負盈虧的概念，如何運作將會進行實質討論，研擬相關可行措施。