「沒想到內科也停電」居民：黃仁勳憂心成真
輝達執行長黃仁勳日前返台稱要擴大投資，但也擔憂「ＡＩ超級電腦」需要足夠的電力，台灣面臨電力限度挑戰。而輝達台灣分公司所在的台北內湖科學園區，昨中午就發生停電事故，影響六五五戶，居民及議員感嘆，黃仁勳的憂心成真。北市府昨喊話，希望賴政府能重視能源政策，必須顧慮民生用電與產業需求，才能符合民眾期待。
昨中午十一時十八分，內湖科學園區內許多辦公大樓停電，有民眾發文透露在內科工作，整棟大樓都停電了，還好電梯還可以用，沒想到內科也會停電。
瑞光里長黃崇賢表示，陽光街上許多大樓突然停電，社宅也是雙號有電、單號局部停電，接近中午高溫炎熱，大家也只能心平氣和等來電。
台電表示，主要是饋線跳脫，造成內湖科技園區、瑞光路、瑞湖街等一帶共六五五戶停電，三分鐘內轉供復電逾五成，中午十二時廿六分全部復電。
內科發展協會理事長廖全平表示，這次只有短暫停電，且內科園區多數為企業總部，只會影響到內勤、冷氣等設備；經濟部長郭智輝曾說過不會停電，仍相信政府供電。
國民黨議員游淑慧感嘆，黃仁勳前腳才走，他所擔心的電力問題馬上發生，「民進黨的能源政策是走在鋼索上」；民眾黨議員陳宥丞批，請民進黨政府重視用電結構問題，別讓百姓、產業到觀光都因台電而喪失競爭力。
北市產業局表示，內科是北市主要的產業聚落，以研發中心及技術服務為主，目前尚無企業反映相關災情。
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