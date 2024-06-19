勞保基金首破兆 學者：仍是未爆彈

政府今年撥補一千三百億至勞保基金，最後一筆金額於六月到位，加上九千八百多億元餘額，勞保基金規模首度破兆元，水位創新高。勞動部昨指出，將持續撥補、投資，讓基金水位穩定成長。學者表示，明年初公布「勞保基金精算報告」，基金用罄年限可望從二○二八年再往後延，總統賴清德任內將躲過勞保財務炸彈，但結構性問題未解，「炸彈終究會爆，躲能躲幾年？」

勞動部勞動保險司司長陳美女指出，今年政府編列一千兩百億元撥補勞保基金，加計疫後特別預算一百億元，總共撥補一千三百億元，前兩筆分別在今年一月、二月撥入，第三筆七百億元則在六月三日挹注，今年撥補金額全數到位。明年政府撥補數字不會低於一二○○億元，基金水位持續穩定成長。

二○一七年，勞保首度出現收支逆差，迄今連七年入不敷出，勞保基金水位在二○一八年一度掉到六千八百多億，隨著政府啟動撥補，加上近幾年基金投資亮眼，勞保基金餘額從二○二二年底七五三四億、二○二三年底八七二九億元，今年截至四月底達九八一○億元，加上撥補款項全數到位，勞保基金規模首度破兆。

對於檯面上亮麗數字，政大風險管理與保險學系特聘教授黃泓智表示，撥補也是一種改革方式，但單靠一種改革方式，要救勞保仍很困難。若每年撥補一千億元，加上投資效益，勞保基金頂多續命至二○三二年。

台大財金系教授張森林指出，上份精算報告結果為勞保將於二○二八年破產，賴總統這一任本來就能躲過爆點，「但可以躲幾年？」

對於勞動部長何佩珊宣稱勞保基金沒有財務危機，張森林表示，勞保支出速度飛快，就像失速列車，請領的人愈來愈多，精算報告顯示，二○三六年保費支出破兆，收支失衡五千多億，目前基金水位一兆元看似很多，但屆時填補收支缺口，兩年就用光。現在只是運氣好，帳面乍看沒問題，但勞保財務根本病灶還在，愈晚改革，債留子孫的程度愈嚴重。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁則點出「潛藏債務」所帶來的隱憂，去年比前年增加六千億，而官員只強調眼前的雄厚基金餘額。賴總統不想在任內處理勞保，能拖盡量拖，但人口結構不可逆，勞保財務缺口持續惡化，一旦基金水位快速下降，股市熱度消退，收益回吐，不知賴政府「打雞血」手段能撐多久？