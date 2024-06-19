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綠委嗆勞長：勞保撥補不改革 是鴕鳥行為
勞保財務危機未爆彈未拆，民進黨立委王世堅昨批評政府「只撥補不改革」是鴕鳥行為，當面質疑勞動部長何佩珊，「如果只要撥補，AI來做就可以了」。
何佩珊強調，撥補只是改革方案之一，近年來勞保基金水位創新高，六月份已經破兆，強調現在勞保水位非常安全。
行政院長卓榮泰強調，何佩珊嚴密掌控勞保基金水位的高低狀況，而撥補只是諸多改革的一環。不過，王世堅不領情，當面批評何佩珊，「如果只要撥補，不需要妳來做，AI就可以啦，不是嗎？」
王世堅指出，何佩珊上任首日就說未來四年政府將每年撥補勞保，此方向是正確的，國家應當要負起最終責任，但開頭就說未來就是撥補，那勞保改革怎麼辦？如果只撥補不改革，那就是「鴕鳥」。
王世堅認為，勞保不能「多繳少領」，未來只有兩條路，第一是延後退休，但現在已經延到六十五歲，這還需要社會共識，應該盡快加緊課徵富人稅，將這筆錢挹注到勞保，才能達到社會公平性，無論勞保延長、延退，都應廣納社會意見。
何佩珊重申，撥補只是改革方案之一，蔡政府執政以來，勞保基金水位創新高，六月份水位已經破兆，現在勞保水位非常安全。
至於勞保不能「多繳少領」，何佩珊也贊同這個論點，但社會不少討論都要這類改革，「這是我們不能同意的」。不料，此話一出，遭王世堅吐槽「有說明跟沒說一樣」。
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