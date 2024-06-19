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碳匯方法學 學者籲快上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

企業瘋種樹優化ＥＳＧ報告，但實際上自然碳匯方法學目前僅通過一項，想以此取得碳權並不容易。中興大學循環經濟學院長王升陽表示，儘管企業種樹被質疑「漂綠」，但不能什麼都不做，建議直接套用國際現有方法學規範，再因地制宜調整，愈快上路愈好；另現任環委邱祈榮認為，企業因碳匯取得的碳權應優先抵扣自身碳排。

目前環境部通過的自願減量方法學，僅有「造林與植林碳匯專案活動」一項，已預告的森林經營、竹林經營、紅樹林和海草復育、改進農業土地管理、低生長林增匯等六項方法學還在審查中。

王升陽表示，建議台灣可直接參考國際自然碳匯方法學的標準規範，再因地制宜修改，讓方法學盡快上路，逐步朝二○五○淨零目標邁進。

台大森林環境暨資源學系副教授邱祈榮認為，政府釋出國有地讓企業種樹，但要由誰來種、種植的林木又由誰來管理都是問題，不僅沒有考量土地、人力、管理的成本，還有圖利廠商的疑慮。

邱祈榮認為，若連方法學本身都無法解釋清楚，後續就會出現很多問題。企業若有能力種樹累積碳匯，獲得的碳權應優先抵扣其碳排而非拿出拍賣，才有實質意義。

他舉例，目前通過的植樹方法學其實並不完整，其要求符合包含二○○○年以後種植的樹木等條件，卻有企業二○○一年種樹，如今再以植樹方法學申請未來廿年的碳權，「因為有這漏洞，企業可以拿該批樹木申請未來廿年、四十年、六十年的碳權，而無法可管」。

中興大學 台大 國有地

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