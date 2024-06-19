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企業種樹換碳權 環境部坦言歹賺

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
許多企業購買自願性碳權，來抵銷碳排。 （美聯社）
許多企業購買自願性碳權，來抵銷碳排。 （美聯社）

近年企業為爭取碳權瘋狂搶種樹，但實際要取得碳權並非易事，除要符合三條件外，還要透過適用的方法學申請、執行，才有可能取得。環境部坦言，種樹取得碳權耗時又耗成本，「不如更換ＬＥＤ燈泡節電快速」，但能優化ＥＳＧ報告，也可固碳、協助森林經營，仍鼓勵民間企業多種樹。

不少企業盼透過種樹以獲得碳權，如台積電在二○二一年與桃園、新竹、台中、台南市政府合作，由地方政府盤點規畫適宜土地讓台積電種樹。根據環境部資料，一公頃林地每年能吸收約十公噸二氧化碳，以台積電總綠化面積十六點三公頃換算，種植廿年後，每年預估能創造一六三公噸的碳匯。

另外，環境部自一九九五年起推動「空氣品質淨化區」，以植物滯塵及吸收空氣汙染物特性，企業、民間團體也能透過認養基地參與維運，作為實踐ＥＳＧ目標的具體行動。

根據環境部統計，全國迄今共維運一二八一處基地，每年預估可創造一萬二六九○公噸的碳匯。

不過環境部氣候署減量交易組長蘇意筠指出，若想透過種植樹木取得碳權，耗費的時間及成本浩大，還需要達到樹木不得超過廿二年，二○○○年以後種植的樹木才納入計算、種植面積須超過○點五公頃、種植時的擾動面積不能超過一定比例等條件，才能透過自然碳匯的方法學來申請。

蘇意筠舉例，空品淨化區分為從無到有種植林木，以及既有樹林中再增植。前者符合造林與植林方法學的精神，若符合上述申請的三條件，就有機會取得碳權；後者若要申請碳權，以森林經營方法學較為合適，但該方法學目前還在進行資源減量審議會初審中。

蘇意筠坦言，種樹取得碳權耗時又耗成本，甚至還可能被質疑漂綠，就算有方法學也因條件嚴謹不易取得碳權，「還不如更換ＬＥＤ燈泡節電快速」。

但蘇意筠也強調，植樹、經營森林除可固碳，也可能具備生物多樣性，用植樹、經營森林獲得的碳權，還可上架至碳權交易所，拍賣給環評需增量抵換或想抵扣碳費的企業，因此仍鼓勵企業團體多種樹。

台積電 節電 認養

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