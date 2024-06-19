核三柴油機組、水庫發電 全上陣

核三廠明年五月屆滿四十年將全部除役，其中核三一號機七月廿七日將屆期，昨天中午起逐步功率遞減運轉，至下月廿七日晚上十時解聯。不過，民眾發現核三廠前天啟動氣渦輪柴油發電機，連翡翠、石門水庫都放水發電，質疑是否缺電？經濟部長郭智輝表示，都是例行測試，「完全沒有缺電」。

屏東縣琉球鄉十五日晚間大停電一小時，台電調查是因假日人潮多、用電量高所致，台灣進入高溫季節，全台用電持續攀升，有網友在ＰＴＴ八卦板質疑，明明現在是燃煤、燃氣、燃油火力發電全開的狀態，核三廠來湊什麼熱鬧？翡翠水庫、石門水庫也在猛力放水發電，「奇怪了，現在核三廠為何要開柴油機組啊？有什麼好測試的？」

台電回應，十七日夜尖峰備轉容量率達百分之十以上，顯示供電穩定無虞。至於核電廠的氣渦輪機是必要的核安關鍵設施，每月定期測試一次，每三個月進行滿載發電，這些操作都是正常運作，網友所指機組啟動一事皆屬運作常態。此外，核三廠氣渦輪機是廠內的緊急電源，必須依程序書定期測試，十七日晚間執行核三廠氣渦輪一號機滿載測試工作，今晚將針對核三廠氣渦輪二號機進行測試。

針對水庫放水發電部分，台電表示，翡翠水庫與石門水庫十七日調度發電，是依當天用水需求總量，集中安排於傍晚發電，發電後尾水排至後池堰，再由後池堰定量供下游民生、農業使用，不會影響水資源的正常利用和民生用水需求。根據水利署資料，翡翠水庫蓄水量為百分六十九點六，石門水庫則僅百分之卅四點三。

郭智輝則說，完全沒有缺電，無論是核三廠還是水庫放水發電，都是例行測試；被問到七月後能否保證不會跳電、停電？郭表示，政府對核三機組除役都有準備，「我們要上任都已經準備好了」。

至於郭智輝日前受訪表示，「三個房間加上一個廚房共裝四台冷氣，沒有必要」，相關言論引發非議。他昨說，當時回答得太快，但他不是說每個房間裝冷氣不好，而是要提倡節能，且換裝節能電器也會降低電費支出。

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