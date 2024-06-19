賴總統上任滿月 將設三大委員會

賴總統上任將滿一個月，總統府今（19）日將召開記者會，由賴總統親自公布重大新政，宣示以氣候變遷、健康台灣、全民防衛三方向，成立三大委員會，將邀集產官學、打造最強溝通平台，規劃每季召開一次會議，具體推動各項改革。

賴總統今日將召開「信賴新政 時代新台灣」記者會，黨政人士表示，未來賴總統有三大目標，包括為國家發展擬定戰略、與民間力量展開對話、和國際社會深化合作。

此外，在成立委員會前，賴總統已與行政院長卓榮泰多次商議，委員會成立背後有三項意義，首先，象徵執政團隊一體。

第二，跨部會同心，第三，展現跨領域與公私協力精神，凝聚政府與民間力量，將委員會打造成最強溝通平台，具體推動各項改革工作。

黨政人士指出，台灣在經濟上，具備先進供應鏈優勢，掌握全球前瞻科技發展關鍵；價值上，是世界民主防線最前緣。對外，要與國際社會共同守護印太地區和平。

對內，則要持續發展AI產業鏈，奠定台灣在國際不可取代的關鍵地位。

黨政人士表示，未來成立三大委員會將邀請產官學合作，每季召開一次會議，具體推動各項改革，委員會精神是為國家發展擬定戰略、與民間力量展開對話、國際社會深化合作，以強化社會溝通。

黨政人士說明，美國、日本都有相應委員會，並非台灣獨創。例如美國總統拜登去年曾在白宮成立強化供應鏈韌性委員會，由拜登及國安顧問擔任主席；日本則在十年前就開始運行，如2013年國家安全保障會議統籌日本外交、國家戰略等。

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