老年年金漲 85萬人受惠

勞保基金水位首度破兆元，財務明顯改善，惟勞保年金支出仍持續擴大。除了領勞保年金人數愈來愈多、活到老領到老，使得勞保年金支出如滾雪球成長外，近年全球通膨高漲，勞保年金隨消費者物價指數連動而調升，使勞保支出持續擴大。

為抗衡通膨，勞工保險條例規定，當CPI累計成長率達5%，勞保年金就會啟動調升機制。勞動部已公布，2009、2010、2013、2014、2015、2019、2020年及2021年等八年度累計CPI調幅已跨越5%門檻，會自5月起調升，調幅為5.51%至7.59％之間，不但創下調整最多年度的一次，也創史上最高調幅，初估有85萬名勞工受惠，這筆調升年金將於6月27日首度入帳。

勞保局表示，屆時勞工會在6月27日領到二筆給付，一筆是原本請領金額，另一筆則是調升後的加發金額，顯示為「物價調整」；至7月才合併計算顯示。

近年因全球通膨，物價飛漲，勞保局大規模進行調整退休勞工的勞保年金。2022年5月已調升五個年度請領勞保年金，約有49.2萬人受惠；2023年5月再調升五個年度，預計受惠人數更多達66萬人；2024年則調升八個年度，受惠人數高達約85萬人。

截至2023年底已有174.2萬人領取勞保老年年金，平均月領1.8萬元計算，近年通膨高漲，勞保老年年金至少已多調5%計算，勞保老年年金每年多支出因此至少增加200億元。

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