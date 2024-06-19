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府將設3大委員會 賴總統親領軍成「太上行政院長」

勞保基金規模首度突破兆元 撥補金額全數到位

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞保基金水位首度突破兆元大關，規模至少1兆510億元以上。 聯合報系資料照
勞保基金水位首度突破兆元大關，規模至少1兆510億元以上。 聯合報系資料照

勞動部昨（18）日表示，今年政府編列1,200億元撥補勞工保險基金，加計疫後特別預算100億元，今年共計撥補1,300億元，已全數到位，勞保基金水位首度達破兆元規模。

政府今年撥補的1,300億元，陸續在元月5日到位300億元、2月29日到位300億元、6月3日到位700億元。而截至4月底，勞保基金規模達9,809.7億元，5月收益回升、加上6月撥補到位的700億元，水位至少1兆510億元以上。

勞動部長何佩珊已定調，撥補就是勞保改革，未來政府會持續撥補勞保，勞動部爭取以不低於過去年度撥補金額為原則。因行政院今年以預算挹注勞保財務1,200億，也就是說，勞動部將爭取2025年撥補至少1,200億元，全案待行政院拍板。

行政院歷年撥補勞保基金金額
行政院歷年撥補勞保基金金額

勞動部昨日舉行例行記者會，勞動保險司長陳美女表示，政府自2020年起持續撥補勞保基金，在搭配多元投資運用下，勞保基金餘額呈穩定成長，2022年底為7,534億元，2023年底為8,729億元，2024年截至4月底收益數660億元，收益率7.71%，基金餘額為9,809.7億元。

若再加上近期政府撥補款項全數到位，以及預計5月勞保基金收益數回升，整體來說，勞保基金水位上升將達破兆規模，這是史上第一次。陳美女並說，勞保基金財務穩定成長，請勞工不用擔心。

政院持續撥補勞保，除推升勞保基金水位，原預估勞保基金2028年即將用盡而面臨破產大限，也有望因此延後數年。

官員表示，勞保財務每三年精算一次，上次精算是2021年，當時精算將勞保基金收益率提高至4%，加上政府2020年至2022年共撥補720億元，讓勞保基金破產年限延後二年，至2028年破產。勞保局現已委外，將以2023年底為基準，再次進行勞保精算，報告預計2025年初發布，備受外界關注。

外界預估，近年因政府大力撥補，再加上2023年全年勞保基金收益大幅增加挹注，2024年收益亦相對樂觀，將有助改善勞保財務，破產年限再往後延數年。

行政院已連續五年撥補勞保基金，從2020年的200億元、2021年的220億元、2022年的300億元，2023年450億元、2024年的1,200億元，加上疫後特別預算共300億元、分三年撥補，政府確定撥補金額合計高達2,670億元。其中，疫後條例撥補是分三年執行，每年撥100億元，目前已撥補二年，剩下的100億元將於2025年撥補。


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