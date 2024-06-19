核電備用說…不切實際

賴總統去年競選期間拋出「核電備用說」，認為若發生戰爭，核電可做為緊急備用選項，行政院長卓榮泰昨（18）日被立委問及此事是否還在討論中？卓回應，若經過安全檢查可使用，或許是選項，但現在核電廠延役程序無法開始，也不希望兩岸戰爭的前提發生。

卓榮泰表示，首先，希望兩岸爆發戰爭的前提不會發生；現在核三廠面臨除役，若要延役須經安全檢查程序，時間長達三至五年，這段時間無法發電，如何成為緊急備用能源選項？如經過安全檢查還是可以用，也許是一個選項，但這個程序無法開始。如果未來核能有新的發展，又是另一種討論。

另外，經濟部長郭智輝日前提出，希望台電能自負盈虧，不應一味靠政府撥補，引發討論。卓榮泰表示，郭智輝用民間企業方式管理台電絕對是對的，如何讓台電未來營運需要共同努力。

對於電價調漲，卓榮泰說，電價由電價審議委員會處理，未來電價以穩定民生用電為最大原則和優先考量，用電大戶多負擔一點，以符合社會公平跟社會觀感。

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