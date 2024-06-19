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經長：內科跳電不是缺電 外界憂未來衝擊輝達研發中心運作

經濟日報／ 記者陳儷方林薏茹黃晶琳劉芳妙／綜合報導
經濟部長郭智輝。記者邱德祥／攝影
經濟部長郭智輝。記者邱德祥／攝影

台北市內湖科學園區昨（18）日上午11時無預警跳電，再次引發缺電討論。經濟部長郭智輝昨強調，「那是跳電，不是缺電」，核三機組除役後的電力來源，經濟部都有準備，「完全沒有缺電。」

核三廠1號機就在高溫的夏天要停機除役，台電又被發現兩大水庫放水發電，以及核三廠柴油氣渦輪機都被啟動供電，讓外界擔心缺電問題。

郭智輝昨日在立法院受訪時表示，無論是水庫放水發電，還是核三柴油氣渦輪機發電，都是例行發電機組測試，確定機組能否正常運作，完全沒有缺電。

經濟部回應供電情況
經濟部回應供電情況

然而，昨日台北市內科一度有655用電戶無預警停電，由於內科是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳規劃設立亞洲首座AI研發中心之處，格外受到關注。

郭智輝昨日強調，內科跳電與缺電沒有關係，「那是跳電，不是缺電」，可能是妥善率沒有做好。

台電表示，內科跳電主要是因地下電纜接頭故障，導致饋線跳脫停電，已更換故障設備修復。

內科跳電，但據了解，除台達電停電數分鐘隨即供電外，包括仁寶、遠傳、是方、光寶等位於內科的營運總部大樓均未受影響。

核三廠1號機昨日起逐步遞減運轉，直至7月27日執照屆期停機，機組將停止運轉進入除役階段。據台電公告電力資訊，核三廠1號機昨日整個白天仍是全力發電，淨發電量占裝置容量比率維持在99％上下，與往常相同，2號機也是相當比率。

台電發言人蔡志孟說明，核三廠1號機遞減運轉會分階段進行，每天大約降低0.9％功率，在7月27日以前有39天的時間可慢慢遞減運轉，至7月27日真正停機，因為每日遞減幅度很小，初期比較不明顯。

根據經濟部2024年盤點，核三廠1號機、麥寮2號機、興達3、4號機、協和3、4號機、通霄4、5號機等除役機組裝置容量合計442萬瓩。

新上線機組有豐德3號機、大潭9號機、大潭7號機、興達新1機等裝置容量443萬瓩，除役與新上線裝置容量相當。

核三廠 缺電

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