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中小企業總會率團出訪紐約 爭取美國市場商機

中央社／ 台北18日電

台美中小企業聯誼會長林倬立今天率「中小企業洽商團」前往美國紐約，展開為期7日的商洽行程，這是聯誼會今年3月成立以來首次率團出訪，期盼協助台灣中小企業與在美台商建立人脈，進一步開拓美國市場商機。

「台美21世紀貿易倡議」去年完成首批協定簽署，其中設立中小企業專章，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，民間今年加碼籌組台美中小企業聯誼會。

全國中小企業總會今天發布新聞稿表示，台美中小企業聯誼會3月29日成立，聯誼會以「合作」與「連結」（Cooperation and Connection）為核心宗旨，期待透過此平台創造更多市場開拓、知識共享以及人脈媒合的機會，促成台美中小及新創企業實質合作的商機。

林倬立同時也是全國中小企業總會的副理事長，這次訪美行程是落實台美中小企業聯誼會的宗旨，帶領台灣中小企業與在美台商、美商創造更多商機與人脈的火花。

為協助有意進軍美國市場的業者拓展商機，經濟部中小及新創企業署已在網站公布「台美中小企業經商資源工具包」。在建立銷售通路資訊及人脈方面，中企署表示，美國批發零售商一向有其固定的採購管道，一般台灣業者要直接切入市場不易；若在美國沒有據點，可透過當地進口批發商，或建議加入相對應的產業協會及商會，作為中介橋梁，共同開拓市場。

同時，中企署指出，美國市場龐大，但競爭非常激烈，建議透過上下游垂直整合或跨領域水平整合的方式，改善產品競爭力，並經由群體合作的方式，相互支援，加強創新，提升整體產業的水準。

台商 經濟部 美國 聯誼

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