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抗通膨！85萬勞工勞保年金5月起調升 「這一天」將入帳

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞保局已公布，勞保年金將自5月起調升，調幅為5.51至7.59％之間，創下調整最多年度的一次，也創史上最高調幅，初估將有85萬名勞工受惠。記者侯永全／攝影
勞保局已公布，勞保年金將自5月起調升，調幅為5.51至7.59％之間，創下調整最多年度的一次，也創史上最高調幅，初估將有85萬名勞工受惠。記者侯永全／攝影

為抗衡通膨，「勞工保險條例」規定，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%，勞保年金就會啟動調升機制。勞保局已公布，2009、2010、2013、2014、2015、2019、2020年及2021年等共八個年度累計CPI調幅已跨越5%門檻，將自5月起調升，調幅為5.51至7.59％之間，創下調整最多年度的一次，也創史上最高調幅，初估將有85萬名勞工受惠。

這波勞保老年年金調升，將於6月27日首度入帳。勞保局表示，屆時勞工會在6月27日領到二筆給付，一筆是原本請領金額，另一筆則是調升後的加發金額，顯示為「物價調整」；至7月才合併計算顯示。

近年因全球通膨，物價飛漲，勞保局大規模進行調整退休勞工的勞保年金。2022年5月已調升五個年度請領勞保年金，約有49.2萬人受惠；2023年5月再調升五個年度，預計受惠人數更多達66萬人。2024年則一口氣調升八個年度，受惠人數高達約85萬人。

勞保年金 消費者物價指數

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