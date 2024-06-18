泰鼎強化減碳策略 通過溫室氣體盤查

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）今日指出，隨著全球暖化加劇，環境永續和減碳計畫對企業永續經營的重要性日益增加。為了強化減碳策略，公司日前通過SGS（Thailand）Ltd依照ISO 14064-1:2018標準進行的溫室氣體盤查驗證，並於18日舉行授證儀式，由執行長周瑞祥代表受證，顯示本公司碳盤查系統已達到國際標準，獲得權威機構的認可。

ISO 14064-1:2018是ISO組織於2018年發布的全球標準，旨在透過相關性、完整性、一致性、準確性及透明度等原則，確保溫室氣體排放數據的可靠性，協助組織檢視自身碳排現況、找出管理的漏洞，並據以制定有效的減碳策略。

泰鼎提到，自2016年起，公司自願編制永續報告書及盤查碳排放資料。2021年底，推出「泰鼎綠色專案(GREEN Project)」，以提高再生能源替代比率、強化水資源管理為目標，滿足未來工廠用水用電需求。同時，本公司也進行ISO 14064-1:2018相關教育訓練，提升內部碳盤查能力，為減碳計畫奠下更堅實的基礎。截至2023年，本公司太陽能發電系統裝置容量已達5.1MW，年減碳量超過3,700噸；配合各項節能計畫成果，2025年起，年減碳量預計可達近9,000噸。

泰鼎提到，落實溫室氣體盤查是企業永續經營不可或缺的一部分，也是風險管理和公司治理的關鍵指標。本公司自願進行ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查認證，充分展現了實踐環境永續的決心。未來，也將依據盤查結果優化減碳措施和能源管理，計畫引入ISO 14064-2減碳計畫專案以及ISO 50001能源管理，透過系統性的整體規劃，達成企業永續經營的目標。