台版晶片法案有效稅率接軌國際 明年申請須達15%才符合

財政部今日發布新聞提醒台版晶片法案首年申請適用，鼓勵企業根留台灣。近來有企業期盼台版晶片法案仍擴大適用，財政部強調，若有企業未符合要件，無法適用前瞻創新研發投抵及先進設備投抵優惠，仍可適用第10條研發支出投資抵減及10-1智慧機械等投資抵減規定，助產業均衡發展。

財政部表示，為強化產業國際競爭優勢，鞏固全球供應鏈核心地位，112年1月19日公布增訂產業創新條例第10條之2，對境內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，符合一定要件，投資於前瞻創新研究發展支出金額可適用25％投資抵減（前瞻創新研發投抵），其購置自行使用先進製程全新機器或設備支出金額如達一定門檻（無金額上限），可適用5％投資抵減（先進設備投抵）。

不過，為確保公司享有租稅優惠後政府仍能取得基本稅收，支應施政所需，訂有各項抵減稅額不得超過當年度應納營利事業所得稅額30%，與其他投資抵減優惠併計抵減稅額，原則上不得超過當年度應納營利事業所得稅額50%，施行期間自112年1月1日起至118年12月31日。

財政部指出，112年度為台版晶片投資抵減優惠實施首年，據經濟部表示共有4家企業申請適用，將由經濟部成立跨部會審查小組進行審查，並於年底前將審查結果送公司所在地稅捐稽徵機關，以辦理核定投資抵減稅額事宜。

財政部進一步說明，前瞻創新研發投抵應符合下列各項要件：

一、研究發展費用達新台幣（下同）60億元。 二、研究發展費用占營業收入淨額比率（研發密度）達6％。 三、有效稅率達一定比率（112年度為12%）。

適用先進設備投抵者，除須符合要件外，也須符合設備支出金額達100億元門檻。而研發費用、研發密度及購置設備支出門檻規模，為確保關鍵產業供應鏈核心地位，參考主要國家類似產業研發支出及設備支出指標、我國產業投資現況及激勵業者擴大研發及增購設備目的所訂定。

至於當年度有效稅率須達一定比率（112年度12％，113年度15%）要件，財政部說，考量20國集團（G20）及經濟合作暨發展組織（OECD）推動支柱二（Pillar Ⅱ）全球企業最低稅負制（Global Minimum Tax, GMT）有關企業基本有效稅率15%的國際共識，且為使享受諸多租稅優惠的公司在我國繳納合理稅負，維持對財政基本貢獻。若政府提供公司高度租稅優惠，協助其維持國際競爭地位，但在我國境內未就其利潤繳納合理稅負（例如12%），不得適用本項租稅優惠，以避免因過度租稅優惠致其有效稅率過低，與其他未享有租稅優惠的公司回饋利潤20%給國家建設相較，形成不公，甚至因主要國家自2024年或2025年陸續實施GMT而將我國稅收拱手讓人。

財政部強調，公司符合上開各項適用要件者，不限產業類別，均得申請適用。又公司未符合上開適用要件，致無法適用前瞻創新研發投抵及先進設備投抵優惠，如符合產業創新條例第10條（研發支出投資抵減）及第10條之1（智慧機械等投資抵減）規定，仍可適用該二條投資抵減優惠，有助產業均衡發展。

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