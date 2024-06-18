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卓榮泰：下周將召開會議 全面檢討新青安政策

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰（中）。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（中）。圖／聯合報系資料照片

新青安貸款政策近期飽受外界批評，被說是助漲房價上漲因素，對此，行政院長卓榮泰18日再度重申，該政策立意良善，但近期也確實收到很多反饋，下禮拜會正式召開會議，就外界的質疑、執行的過程、執行至今的影響以及未來發展，做全面性的檢討。

行政院長卓榮泰18日率領部會首長繼續到立法院接受施政總質詢，國民黨立委廖偉翔質詢時提到近期新青安房貸政策遭質疑助長炒房。

卓榮泰表示，新青安房貸政策原來的美意相當好，幫助年輕人以較低的利率購屋，滿足居住正義的問題，不過執行下來，外界有很多聲音，政府都聽到了，自己也詢問了很多部會，預計下周會正式召開會議，就外界的質疑，以及執行至今的影響，還有未來可能的發展，來做全面檢討。

卓榮泰強調，房價的漲跌絕不是單一因素，政府會善用政策工具，對市場進行全面檢查。

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