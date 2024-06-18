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【重磅快評】核三少了百萬瓩基載 AI內閣如何補足？

聯合報／ 主筆室
核三廠1號機組今天中午開始遞減運轉，至7月27日晚上10時解聯停機，合計39.5天，以每天降約1%發電量遞減。記者潘欣中／攝影
核三廠1號機組今天中午開始遞減運轉，至7月27日晚上10時解聯停機，合計39.5天，以每天降約1%發電量遞減。記者潘欣中／攝影

核三廠1號機7月底除役，今天開始逐步降載，7月27日停機。湊巧的是，1號機降載前夕，核三廠啟動柴油機組，連翡翠、石門水庫都放水發電，經濟部長郭智輝及核三廠稱這是例行測試，與1號機降載無關；但沒說清楚的是，少掉核三1號機近百萬瓩的基載電力，缺口要如何補足？

位於屏東的核三廠1號機7月底除役，2號機則是明年5月除役，眼見民進黨非核家園的目標即將達成。在1號機即將降載關機前夕，屏東縣琉球鄉15日晚間大停電，台電認為是假日人潮多、用電量高所致，但有網友發現，核三廠還打開柴油機組發電，連翡翠、石門水庫都放水發電，引發外界對缺電的質疑。

經濟部長郭智輝回應強調，完全沒有缺電，無論是核三柴油機組還是兩個水庫放水發電，都是例行測試；至於7月以後能否保證不會跳電及停電？他宣稱政府對核三機組除役都有準備，「我們要上任都已經準備好了」。

郭智輝的話才說完，台北內科即驚傳停電。台電回報，因饋線跳脫，影響655戶。雖然停電範圖不大，但輝達執行長黃仁勳日前來台受訪大談加碼投資台灣，但也直言「電力確實是一個讓人擔憂的問題」，沒想到才不過十天，輝達分公司所在地的內科就傳出停電，讓郭智輝很沒面子。

但最基本的問題是，核三廠1號機7月底除役，台電馬上就少了95萬瓩的基載電力。郭智輝說都已經準備好了，但經濟部及台電到底準備了什麼，郭智輝並沒有明說。這也難怪，核三廠1號機降載前夕啟動柴油機組，兩個水情欠佳的水庫放水發電，即使是定期測試，都要引來諸多揣測。

郭智輝說是定期測試，並非缺電，但如果要消除外界對於缺電的疑慮，郭部長應該要詳細說明，七月以後少掉核三1號機這近百萬瓩的基載電力要如何補足，太陽能發電成本比核電高4倍，且發展緩慢又不穩定，很難成為基載電力，經濟部究竟是怎麼盤算？

有媒體指出，核三廠1號機7月底即將除役，經濟部的方案是由雲林台塑麥寮發電廠上場救援，台電已準備和台塑麥寮廠續約到明年底，讓供電60萬瓩的麥寮1號延役擔綱。如果這是郭智輝的算盤，以燃煤電廠取代核電，縱能補上電力缺口，但勢必改變基載的結構，燃煤比重增加也將衝擊空氣品質。            

衛福部昨天公布最新國人十大死因，癌症仍占據首位，其中肺癌已連續20年排名第一；根據研究，燃煤電廠排放PM2.5對人體健康帶來嚴重威脅，PM2.5更被WHO訂為一級致癌物。經濟部長拍胸脯保證不缺電，如果只是一紙合約展延燃煤電廠許可，沒有環差審核，代價其實是人民用肺發電，形同惡搞，這是哪門子的AI內閣？

台電 核三廠 石門水庫 經濟部

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