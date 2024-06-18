猛放水發電？翡管局：因應蓄洪防災 6月起控留水庫容量

媒體報導翡翠水庫猛放水發電，台北翡管局表示，5月起是防汛期，水庫水位不宜太滿，為蓄洪防災需要，6月起須控留2至3成水庫庫容量，才能因應颱風豪雨，攔蓄洪水。

中時電子報昨天報導，核三廠1號機將除役，因應用電量高，網友發現翡翠和石門水庫猛放水發電。對此，台北翡翠水庫管理局今天發布回應指出，翡翠水庫供水是一水二用，除每天供應大台北600萬人的民生用水，並附帶水力發電，供應民生用電。

翡管局長林裕益透過回應資料表示，為服務供應大台北600萬人的民生用水，翡翠水庫每天供應下游直潭、公館、長興自來水淨水場，及維持新店溪生態所需水源，每天供應放水約250至310萬噸，藉由放水流經翡翠水力電廠進行發電，供台電公司電力調度。

他指出，翡翠水力發電廠的平均每年發電量2.2億度，足以供應6.3萬家戶用電需求，且翡翠水庫每年售水、售電收入為新台幣7億餘元，挹注台北市庫財源。

他說，台灣每年5至11月是防汛期，水庫水位不宜太滿，翡翠水庫為蓄洪防災需要，6至10月須控留2至3成的水庫庫容，才能因應後續颱風豪雨，攔蓄洪水，並降低新店溪、淡水河部分洪峰流量，達到防災減災效果。

商品推薦