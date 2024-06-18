猛放水發電？翡管局：因應蓄洪防災 6月起控留水庫容量
媒體報導翡翠水庫猛放水發電，台北翡管局表示，5月起是防汛期，水庫水位不宜太滿，為蓄洪防災需要，6月起須控留2至3成水庫庫容量，才能因應颱風豪雨，攔蓄洪水。
中時電子報昨天報導，核三廠1號機將除役，因應用電量高，網友發現翡翠和石門水庫猛放水發電。對此，台北翡翠水庫管理局今天發布回應指出，翡翠水庫供水是一水二用，除每天供應大台北600萬人的民生用水，並附帶水力發電，供應民生用電。
翡管局長林裕益透過回應資料表示，為服務供應大台北600萬人的民生用水，翡翠水庫每天供應下游直潭、公館、長興自來水淨水場，及維持新店溪生態所需水源，每天供應放水約250至310萬噸，藉由放水流經翡翠水力電廠進行發電，供台電公司電力調度。
他指出，翡翠水力發電廠的平均每年發電量2.2億度，足以供應6.3萬家戶用電需求，且翡翠水庫每年售水、售電收入為新台幣7億餘元，挹注台北市庫財源。
他說，台灣每年5至11月是防汛期，水庫水位不宜太滿，翡翠水庫為蓄洪防災需要，6至10月須控留2至3成的水庫庫容，才能因應後續颱風豪雨，攔蓄洪水，並降低新店溪、淡水河部分洪峰流量，達到防災減災效果。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房價失控！竹東晚1年買貴3成、這裡多付一輛保時捷
▪ 買房負擔有多重？房仲算：平均收入4.6萬、房貸4.1萬
▪ 最美星巴克房東易主 建商1.1億無貸款買下
▪ 近五年房價最瘋10區曝光 這區明顯退燒了
▪ 碰到租屋蟑螂怎麼辦？租賃管理師不藏私五點 房東看完沒煩惱
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言