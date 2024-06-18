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勞保基金突破兆元！勞動部：2024年政府撥補勞保1300億元已到位

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部18日表示，2024年政府編列1,200億元撥補勞工保險基金，加計疫後特別預算100億元，共計撥補1,300億元。聯合報系資料照
勞動部18日表示，2024年政府編列1,200億元撥補勞工保險基金，加計疫後特別預算100億元，共計撥補1,300億元。聯合報系資料照

勞動部18日表示，2024年政府編列1,200億元撥補勞工保險基金，加計疫後特別預算100億元，共計撥補1,300億元。相關撥補款項分次並於2024年6月3日全數撥入。

勞動部進一步說明，政府自2020年起持續撥補勞工保險基金，在搭配多元投資運用下，勞工保險基金餘額呈穩定成長趨勢，2022年底為7,534億元，2023年底為8,729億元，2024年截至4月底收益數660億元(收益率7.71%)，基金餘額為9,810億元，再加上近期政府撥補款項全數到位，基金水位上升將達破兆規模，未來政府仍將持續辦理撥補，確保制度穩健運作。

保險 勞動部

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