勞保基金突破兆元！勞動部：2024年政府撥補勞保1300億元已到位
勞動部18日表示，2024年政府編列1,200億元撥補勞工保險基金，加計疫後特別預算100億元，共計撥補1,300億元。相關撥補款項分次並於2024年6月3日全數撥入。
勞動部進一步說明，政府自2020年起持續撥補勞工保險基金，在搭配多元投資運用下，勞工保險基金餘額呈穩定成長趨勢，2022年底為7,534億元，2023年底為8,729億元，2024年截至4月底收益數660億元(收益率7.71%)，基金餘額為9,810億元，再加上近期政府撥補款項全數到位，基金水位上升將達破兆規模，未來政府仍將持續辦理撥補，確保制度穩健運作。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房價失控！竹東晚1年買貴3成、這裡多付一輛保時捷
▪ 買房負擔有多重？房仲算：平均收入4.6萬、房貸4.1萬
▪ 最美星巴克房東易主 建商1.1億無貸款買下
▪ 近五年房價最瘋10區曝光 這區明顯退燒了
▪ 碰到租屋蟑螂怎麼辦？租賃管理師不藏私五點 房東看完沒煩惱
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言