放水發電+核三緊急電源都開 遭外界質疑缺電 台電一證據反駁

台電昨日晚間啟用核三廠柴油氣渦輪機及水庫水力發電，被質疑是缺電，台電今日表示，昨日夜尖峰備轉容量率達10％以上，顯示供電穩定無虞。

台電指出，核電廠的氣渦輪機是必要的核安關鍵設施，每月定期測試一次，每三個月進行滿載發電，這些操作皆為正常運作，網友所指機組啟動一事皆屬運作常態，盼勿捕風捉影。

台電同時表示，核三廠氣渦輪機是廠內的緊急電源，必須依程序書須定期進行測試，昨日晚間執行核三廠氣渦輪1號機滿載測試工作，且預告19日晚間會針對核三廠氣渦輪2號機進行測試。

針對水庫放水發電部分，台電表示，17日翡翠水庫與石門水庫調度發電，是依據當日用水需求總量，集中安排於傍晚發電，放水時間均在下午4時至晚上10時左右，發電後尾水排至後池堰，再由後池堰定量供下游民生、農業使用。

台電說明，水庫放水發電是以「用水優先」原則，以滿足民生和農業用水需求為首要考量，水力發電調度主要在傍晚進行，發電後的尾水會有計畫地供應給下游，不會影響水資源的正常利用和民生用水需求。

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