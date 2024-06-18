防惡房東亂漲電價 卓榮泰：消保會6月底討論

台電在今年4月調漲電價，為避免房東超收電價賺價差，內政部先前預告修正租屋定型化契約，明定每度電價不得超過當期電費單的每度平均電價。行政院長卓榮泰18日表示，行政院消費者保護委員會6月底將開會議討論，並加速審查。

時任內政部長林右昌4月時指出，已研擬修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，明定每度電價不得超過當期電費單的每度平均電價，房東每期收取的電費總金額，也不得超過電費單總額，草案昨起預告20天，預計5月底前報行政院核定。

立法院今日召開立法院會，會中就有立委提到，台電調漲電價，租屋族擔心房東又再漲電價，前內政部長林右昌曾承諾修租屋定型化契約，明定出租人收取之電費不得超過當期電費總額，原說5月可上路，如今卻跳票。

內政部長劉世芳表示，已經在5月14日完成修正草案預告，並送到行政院核定，不過要經過消保會通盤考慮，經過核定後才能由內政部公告施行。

至於草案能否拚7月上路？卓榮泰回應，這些程序都一直在進行，消保會6月底將開會做討論，但這要看消保會討論的結果，希望盡快按林右昌當初的承諾進行，會加速審查，「我們一起努力加油」。

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