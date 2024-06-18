快訊

雨區擴大！大雷雨轟中部以北6縣市 雙北3區山區暴雨、留意溪水暴漲

榮譽土耳其人噩耗！YouTube Premium跨區訂閱突取消 一票人中招

李四川佔優勢？2026新北市長藍內部民調外流 侯友宜認看過：只是參考

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防惡房東亂漲電價 卓榮泰：消保會6月底討論

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰（右）。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（右）。記者葉信菉／攝影

台電在今年4月調漲電價，為避免房東超收電價賺價差，內政部先前預告修正租屋定型化契約，明定每度電價不得超過當期電費單的每度平均電價。行政院長卓榮泰18日表示，行政院消費者保護委員會6月底將開會議討論，並加速審查。

時任內政部長林右昌4月時指出，已研擬修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，明定每度電價不得超過當期電費單的每度平均電價，房東每期收取的電費總金額，也不得超過電費單總額，草案昨起預告20天，預計5月底前報行政院核定。

立法院今日召開立法院會，會中就有立委提到，台電調漲電價，租屋族擔心房東又再漲電價，前內政部長林右昌曾承諾修租屋定型化契約，明定出租人收取之電費不得超過當期電費總額，原說5月可上路，如今卻跳票。

內政部長劉世芳表示，已經在5月14日完成修正草案預告，並送到行政院核定，不過要經過消保會通盤考慮，經過核定後才能由內政部公告施行。

至於草案能否拚7月上路？卓榮泰回應，這些程序都一直在進行，消保會6月底將開會做討論，但這要看消保會討論的結果，希望盡快按林右昌當初的承諾進行，會加速審查，「我們一起努力加油」。

內政部 電價 電費

延伸閱讀

卓榮泰：打詐不是越打越多 而是不打更多

王世堅批郭智輝「核電自走砲」 籲卓榮泰約束閣員發言

限制房東調漲電價政策跳票 卓榮泰：月底將進行討論

延續質詢送禮傳統 王世堅贈卓榮泰「海納百川」中堂

相關新聞

放水發電+核三緊急電源都開 遭外界質疑缺電 台電一證據反駁

台電昨日晚間啟用核三廠柴油氣渦輪機及水庫水力發電，被質疑是缺電，台電今日表示，昨日夜尖峰備轉容量率達10％以上，顯示供電...

內科停電埋隱憂 產業協會：園區多為企業總部 影響小

台北市內湖今天上午11點多發生停電，連內湖科技園區也遭殃，台電說明是饋線跳脫所致，但供電不穩坐實了輝達創辦人黃仁勳的隱憂...

勞保基金突破兆元！勞動部：2024年政府撥補勞保1300億元已到位

勞動部18日表示，2024年政府編列1,200億元撥補勞工保險基金，加計疫後特別預算100億元，共計撥補1,300億元。...

北市內科655戶跳電 約1小時全數復電 台電：「地下電纜不良」

內科今天上午11時18分因饋線跳脫，導致台北市內湖區江南街、陽光街、瑞光路、瑞湖街等一帶共655戶停電，台電表示，獲報後...

謝金河：AI已成為球市場投資關鍵字 台灣位居優勢角色

台北榮總大師講座系列於6月17日舉行，邀請財信傳媒集團擔任董事長謝金河分享「綜觀全局─全球經濟關鍵動向與台灣未來展望」。...

核三廠1號機降電又開柴油發電？遭質疑「很怪」 廠方說話了

台灣最後一座核三廠將在明年5月服役40年屆滿全部除役，進入夏日用電高峰之際，今年7月27日屆期的1號機，今天中午起逐步功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。