快訊

雨區擴大！大雷雨轟中部以北6縣市 雙北3區山區暴雨、留意溪水暴漲

榮譽土耳其人噩耗！YouTube Premium跨區訂閱突取消 一票人中招

李四川佔優勢？2026新北市長藍內部民調外流 侯友宜認看過：只是參考

因缺電啟動核三氣渦輪機及水力發電？ 台電指這是運轉常態

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

網友針對17日晚間啟動核三廠柴油氣渦輪機和水力發電提出質疑，台電18日表示，17日夜尖峰備轉容量率達10%以上，顯示供電穩定無虞。核電廠的氣渦輪機是必要的核安關鍵設施，每月定期測試一次，每三個月進行滿載發電，這些操作皆為正常運作，網友所指機組啟動一事皆屬運作常態，盼勿捕風捉影。

台電指出，核三廠氣渦輪機是廠內的緊急電源，必須依程序書須定期進行測試。台電於17日晚間執行核三廠氣渦輪1號機滿載測試工作，並計劃於19日晚間針對核三廠氣渦輪2號機進行測試。

對於水力發電，台電強調始終秉持「用水優先」原則，以滿足民生和農業用水需求為首要考量。水力發電調度主要在傍晚進行，發電後的尾水會有計畫地供應給下游，不會影響水資源的正常利用和民生用水需求。以昨日翡翠與石門水庫調度發電為例，台電依據當日用水需求總量，集中安排於傍晚發電，放水時間均在下午4時至晚上10時左右，發電後尾水排至後池堰，再由後池堰定量供下游民生、農業使用。

台電 核三廠 核電廠

延伸閱讀

南屯8支高壓電塔擾民…地下化要8億 台電與中市府協商分攤

電力吃緊？核三柴油機組及兩大水庫投入發電 郭智輝：例行測試非缺電

缺電？核三除役前水庫猛放水發電 郭智輝：例行測試

台電龍井變壓器施工爆炸！高溫絕緣油噴出 1人臉灼傷送醫

相關新聞

放水發電+核三緊急電源都開 遭外界質疑缺電 台電一證據反駁

台電昨日晚間啟用核三廠柴油氣渦輪機及水庫水力發電，被質疑是缺電，台電今日表示，昨日夜尖峰備轉容量率達10％以上，顯示供電...

內科停電埋隱憂 產業協會：園區多為企業總部 影響小

台北市內湖今天上午11點多發生停電，連內湖科技園區也遭殃，台電說明是饋線跳脫所致，但供電不穩坐實了輝達創辦人黃仁勳的隱憂...

勞保基金突破兆元！勞動部：2024年政府撥補勞保1300億元已到位

勞動部18日表示，2024年政府編列1,200億元撥補勞工保險基金，加計疫後特別預算100億元，共計撥補1,300億元。...

北市內科655戶跳電 約1小時全數復電 台電：「地下電纜不良」

內科今天上午11時18分因饋線跳脫，導致台北市內湖區江南街、陽光街、瑞光路、瑞湖街等一帶共655戶停電，台電表示，獲報後...

謝金河：AI已成為球市場投資關鍵字 台灣位居優勢角色

台北榮總大師講座系列於6月17日舉行，邀請財信傳媒集團擔任董事長謝金河分享「綜觀全局─全球經濟關鍵動向與台灣未來展望」。...

核三廠1號機降電又開柴油發電？遭質疑「很怪」 廠方說話了

台灣最後一座核三廠將在明年5月服役40年屆滿全部除役，進入夏日用電高峰之際，今年7月27日屆期的1號機，今天中午起逐步功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。