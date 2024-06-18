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黃仁勳前腳走憂電力馬上發生 內科停電...藍白：別讓台喪失競爭力

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達創辦人黃仁勳。（圖／路透）
輝達創辦人黃仁勳。（圖／路透）

台北市內湖科技園區許多辦公大樓今天上午11點多突然停電，國民黨議員游淑慧今也在臉書嘆「唉，輝達在台灣的總部就在內科，黃仁勳前腳才走，他所擔心的電力問題馬上發生」；民眾黨議員陳宥丞批評，請民進黨政府重視用電結構問題，別讓百姓、產業到觀光都因為台電而喪失競爭力！

民進黨議員何孟樺則說，這次內科停電的理由是饋線跳脫，饋線跳脫的主因通常外力因素，也有可能是因設備老舊，與缺不缺電較無關係，她認為，台灣缺不缺電大家都可以討論，但不能只要一停電就歸咎於缺電，除了中央應持續精進國內電網韌性，地方也應積極布建多元能源。

陳宥丞說，今早停電影響範圍包括：內湖區江南街、陽光街、瑞光路、瑞湖街、舊宗路二段、文德路一帶。目前已全數復電，這次台電說明主因為地下電纜不良導致，從民生用電、觀光區域到外商投資的台灣科技重鎮都會跳電，尤其是晶片科技業不容一釐米的差錯、一秒鐘的斷電。黃仁勳也早就提出預警！

游淑慧也在臉書提到，又是饋線跳脫！內科突停電　陽光街、瑞光路一片黑漆漆。「唉，輝達在台灣的總部就在內科，黃仁勳前腳才走，他所擔心的電力問題馬上發生。「我總說民進黨的能源政策是走在鋼索上」，小心翼翼維持現有的供電，在沒有想好未來的用電成長下，盲目的推動綠電非核。

游說，陳建仁卸任前曾說2030年不缺電，他怎麼算的？有清楚交代嗎？2050淨零碳排政策的達成，會增加多少用電量？例如其中大規模的將油車改為電動車，如果按經濟部長郭智輝省冷氣的說法，要民生用電限縮節電，又能節多少？當不該停電的地方都停電的時候，就是危機。

何孟樺則表示，根據統計，國內近十年的每戶停電時間跟停電次數，在民進黨執政任內確實都有降低，且各種因發電所衍生的污染物，也都有顯著減少，政府的努力不應被政治口水淹沒，而雖然目前台灣不會發展大型語言模型，但因應AI產業趨勢，除了中央應持續精進國內電網韌性，地方也應積極布建多元能源。

停電 缺電

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