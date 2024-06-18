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智崴前董事長黃仲銘接掌 資策會新任董事長

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

資策會18日上午召開第十五屆第一次臨時全體董事暨監察人聯席會議，會議中通過黃仲銘博士擔任資策會董事長

黃仲銘畢業於國立中興大學機械工程學系，後取得美國密蘇里大學工程管理碩士與博士學位，曾任智崴資訊科技董事長、行政院政務顧問、台南市政府市政顧問等。

資策會去年召開第十五屆第一次全體董事暨監察人聯席會議，會議中通過李世光博士續任資策會董事長，李世光於2017年起即擔任資策會董事長，今資策會召開臨時全體董事暨監察人聯席會議，通過由黃仲銘擔任資策會董事長。

李世光 董事長 資策會

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