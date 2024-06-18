北市內科655戶跳電 約1小時全數復電 台電：「地下電纜不良」

內科今天上午11時18分因饋線跳脫，導致台北市內湖區江南街、陽光街、瑞光路、瑞湖街等一帶共655戶停電，台電表示，獲報後立即趕往現場搶修，3分鐘內復電347戶，中午12時9分累計復電戶數564戶，12時26分已全數復電。

至於造成饋線跳脫事故的原因，台電初步表示是「地下電纜不良」，經進一步確認，此次內湖停電疑似為地下電纜接頭故障，已更換故障設備。台電說明，平時台電也會進行例行性巡檢，然而電力設備因天候、設備維護、老舊因素等，難免會發生故障停電狀況。

內科有資訊、通訊等策略型產業、企業營運總部、研發中心及餐飲、金融等多元支援性服務業林立，是全台科技重鎮之一。內科無預警停電，雖然立即搶修後1個多小時內全數復電，但全台時不時就出現無預警停電，引發外界擔憂台電供電穩定度。

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