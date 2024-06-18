快訊

生死一瞬間！鹿港玉珍齋被撞驚悚畫面曝光 店員捧餅急閃險被撞

台股將挑戰23,000點？終場勁揚260點收22,757點 台積電漲22元收943元

雙探花從挫折質疑中茁壯 塞爾蒂克冠軍盛世水到渠成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市內科655戶跳電 約1小時全數復電 台電：「地下電纜不良」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
內湖瑞光路一帶18日上午11時許，因地下電纜不良導致饋線跳脫而停電，經搶修後約1個多小時全面復電，圖／本報資料照片
內湖瑞光路一帶18日上午11時許，因地下電纜不良導致饋線跳脫而停電，經搶修後約1個多小時全面復電，圖／本報資料照片

內科今天上午11時18分因饋線跳脫，導致台北市內湖區江南街、陽光街、瑞光路、瑞湖街等一帶共655戶停電台電表示，獲報後立即趕往現場搶修，3分鐘內復電347戶，中午12時9分累計復電戶數564戶，12時26分已全數復電。

至於造成饋線跳脫事故的原因，台電初步表示是「地下電纜不良」，經進一步確認，此次內湖停電疑似為地下電纜接頭故障，已更換故障設備。台電說明，平時台電也會進行例行性巡檢，然而電力設備因天候、設備維護、老舊因素等，難免會發生故障停電狀況。

內科有資訊、通訊等策略型產業、企業營運總部、研發中心及餐飲、金融等多元支援性服務業林立，是全台科技重鎮之一。內科無預警停電，雖然立即搶修後1個多小時內全數復電，但全台時不時就出現無預警停電，引發外界擔憂台電供電穩定度。

停電 台電

延伸閱讀

黃仁勳頭痛了 北市內科跳電引爆 AI 危機？重電族群開趴

台電龍井變壓器施工爆炸！高溫絕緣油噴出 1人臉灼傷送醫

彰化田尾逾千戶上午無預警停電 台電搶修已復電

小琉球跳電 周春米籲檢討避免影響民生與觀光

相關新聞

北市內科655戶跳電 約1小時全數復電 台電：「地下電纜不良」

內科今天上午11時18分因饋線跳脫，導致台北市內湖區江南街、陽光街、瑞光路、瑞湖街等一帶共655戶停電，台電表示，獲報後...

「不用每房裝冷氣」挨轟 郭智輝改口：房間沒人別開冷氣

經濟部長郭智輝日前接受電視節目專訪時表示，「三個房間加上一個廚房共裝四台冷氣，沒有必要」，此不用每房裝冷氣的言論，遭外界...

台版晶片法案上路首年 4家企業申請

台版晶片法案今年首度在報稅時適用，財政部表示，經濟部表示共有4家企業申請適用，將由經濟部成立之跨部會審查小組進行審查，並...

黃仁勳前腳走憂電力馬上發生 內科停電...藍白：別讓台喪失競爭力

台北市內湖科技園區許多辦公大樓今天上午11點多突然停電，國民黨議員游淑慧今也在臉書嘆「唉，輝達在台灣的總部就在內科，黃仁...

降息預期支撐 投資級、非投資等級債維持淨流入

市場對於美國聯準會降息預期，支持風險情緒。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至6月12日，包括投資級、非投資級債券維持...

環球晶美國廠遭駭客攻擊勒索 估19日恢復出貨

環球晶美國廠遭到駭客攻擊勒索，董事長徐秀蘭今天表示，已向美國聯邦調查局（FBI）通報，目前重要的廠區已100%復原生產，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。