台版晶片法案上路首年 4家企業申請
台版晶片法案今年首度在報稅時適用，財政部表示，經濟部表示共有4家企業申請適用，將由經濟部成立之跨部會審查小組進行審查，並於本年底前將審查結果送公司所在地稅捐稽徵機關，俾據以辦理核定投資抵減稅額事宜。
為強化我國產業國際競爭優勢，鞏固全球供應鏈核心地位，去年1月19日公布增訂產業創新條例第10條之2，對於我國境內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位之公司，符合一定要件，投資於前瞻創新研究發展支出金額可適用25％投資抵減，其購置自行使用先進製程之全新機器或設備支出金額如達一定門檻（無金額上限），可適用5％投資抵減。
但為確保公司享有租稅優惠後政府仍能取得基本稅收，支應施政所需，訂有各項抵減稅額不得超過當年度應納營利事業所得稅額30％，與其他投資抵減優惠併計抵減稅額，原則上不得超過當年度應納營利事業所得稅額50％，施行期間自2023年1月1日起至2029年12月31日。
財政部進一步說明，適用前瞻創新研發投抵應符合下列各項要件包括：一、研究發展費用達60億元；二、研究發展費用占營業收入淨額比率（研發密度）達6％；三、有效稅率達一定比率（112年度為12％）。
適用先進設備投抵者，除須符合前述要件，尚須符合設備支出金額達100億元之門檻要件。研發費用、研發密度及購置設備支出之門檻規模，主要為確保我國關鍵產業供應鏈核心地位，爰參考主要國家類似產業之研發支出及設備支出指標、我國產業投資現況及激勵業者擴大研發及增購設備之目的所訂定，期使業者為適用前開租稅優惠而持續擴大研發量能、投資先進設備，鞏固我國永續競爭地位。
財政部強調，公司符合上開各項適用要件者，不限產業類別，均得申請適用。又公司未符合上開適用要件，致無法適用前瞻創新研發投抵及先進設備投抵優惠，如符合產業創新條例第10條（研發支出投資抵減）及第10條之1（智慧機械等投資抵減）規定，仍可適用該二條投資抵減優惠，有助產業均衡發展。
▪ 獨／新青安切結書公版內容曝光 將溯及既往查舊案
▪ 北市2大建商強強聯手 搶民生東路6000坪改建商機
▪ 專家曝桃園人購屋習慣「這2區」最特別 在地人認同：壁壘分明
▪ 預售市場「發爐」 首見連兩月成交1.3萬戶
▪ 搭上AI就飛天？ 嘉義太保土地價格飆漲近六成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言