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台版晶片法案上路首年 4家企業申請

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台版晶片法案今年首度在報稅時適用，財政部表示，經濟部表示共有4家企業申請適用。圖／路透
台版晶片法案今年首度在報稅時適用，財政部表示，經濟部表示共有4家企業申請適用。圖／路透

台版晶片法案今年首度在報稅時適用，財政部表示，經濟部表示共有4家企業申請適用，將由經濟部成立之跨部會審查小組進行審查，並於本年底前將審查結果送公司所在地稅捐稽徵機關，俾據以辦理核定投資抵減稅額事宜。

為強化我國產業國際競爭優勢，鞏固全球供應鏈核心地位，去年1月19日公布增訂產業創新條例第10條之2，對於我國境內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位之公司，符合一定要件，投資於前瞻創新研究發展支出金額可適用25％投資抵減，其購置自行使用先進製程之全新機器或設備支出金額如達一定門檻（無金額上限），可適用5％投資抵減。

但為確保公司享有租稅優惠後政府仍能取得基本稅收，支應施政所需，訂有各項抵減稅額不得超過當年度應納營利事業所得稅額30％，與其他投資抵減優惠併計抵減稅額，原則上不得超過當年度應納營利事業所得稅額50％，施行期間自2023年1月1日起至2029年12月31日。

財政部進一步說明，適用前瞻創新研發投抵應符合下列各項要件包括：一、研究發展費用達60億元；二、研究發展費用占營業收入淨額比率（研發密度）達6％；三、有效稅率達一定比率（112年度為12％）。

適用先進設備投抵者，除須符合前述要件，尚須符合設備支出金額達100億元之門檻要件。研發費用、研發密度及購置設備支出之門檻規模，主要為確保我國關鍵產業供應鏈核心地位，爰參考主要國家類似產業之研發支出及設備支出指標、我國產業投資現況及激勵業者擴大研發及增購設備之目的所訂定，期使業者為適用前開租稅優惠而持續擴大研發量能、投資先進設備，鞏固我國永續競爭地位。

財政部強調，公司符合上開各項適用要件者，不限產業類別，均得申請適用。又公司未符合上開適用要件，致無法適用前瞻創新研發投抵及先進設備投抵優惠，如符合產業創新條例第10條（研發支出投資抵減）及第10條之1（智慧機械等投資抵減）規定，仍可適用該二條投資抵減優惠，有助產業均衡發展。

減稅 財政部

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