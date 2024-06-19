南山股東會 走出境界風暴 尹崇堯帶領南山的下一步
南山人壽於今(19)日舉行113年股東常會，今年初南山順利完成境界系統改善，睽違四年重新開賣投資型保單，挹注新契約動能佳績。今年，尹崇堯再次以董事長身分主持，態度一貫溫暖從容，面對接下來保險業接軌IFRS17的挑戰，尹崇堯表示，以穩定營運為首要目標，將努力提供客戶更多元化保險商品及全方位服務，滿足客戶所有的保險需求；在策略上，持續透過「服務賦能」、「數位賦能」推動公司發展，期許南山人壽專注本業穩健經營，發揮社會影響力，讓活力的南山溫暖台灣。
南山人壽112年以穩健專業的經營實力、商品與服務價值轉型的競爭優勢，稅後獲利居業界第二名、新契約保費穩居業界前三大領先地位。面對全球經濟環境變化，高齡化少子化來襲，南山人壽作為保險業推動健康促進的先驅，揭示ESG「永續健康」發展主軸，致力發揮金融保險影響力，引領台灣走向更健康、更永續的未來，開創保險永續事業新紀元。
尹崇堯在致股東報告書中指出，南山人壽於60週年之際，啟用了全新企業識別系統，宣示以更具「溫暖」、「活力」的新氣象迎向下個世代，已陸續翻新台北、台南、台中等地的客戶服務據點，展現南山人壽對人的關懷以及無可取代的溫暖服務。面對接軌IFRS17、推動綠色金融的新局，壽險業正站在轉型的關鍵時刻，一波波新浪潮襲來，期許南山人壽專注本業穩健經營，持續發揮社會影響力。
隨著近年健康意識崛起，健康成為全球永續發展的重要目標。南山人壽宣布以「永續健康」作為ESG永續發展主軸，並將範疇擴大涵蓋「個人健康」、「社會健康」、「環境健康」等三面向，持續透過責任投資支持綠色及永續產業發展；以及藉由綿密的人際聯繫，鼓勵客戶及供應鏈夥伴參與氣候變遷、社會公益及環境保護活動，與各方共同推動環境永續議題。此外，延續永續健康的精神，於公司內部舉辦多樣性的健康活動，包括運動公開賽、名醫講座、各類樂活社團等，期望將健康意識植入每一位內勤同仁及業務夥伴的DNA，提升員工幸福感及凝聚力。
南山人壽董事長尹崇堯表示，保險是永續的事業，近年國際政經局勢、科技的快速發展，保險產業將迎來全新的想像，而「人」是保險業的核心。企業要永續，打造永續人才也是一大關鍵，而未來的人才必須具有多樣性，才能應變快速的變化，延攬及培育新世代的多元人才，將是公司的重要目標。
放眼未來，秉持保險業公益服務的使命，南山人壽承諾用保險的力量守護台灣，持續推動「個人、社會、環境」三大健康力，攜手利害關係人，齊力為永續發展盡最大心力，厚實台灣的健康資本；同時，將加速企業轉型，積極打造人才的多元性，攜手南山內外勤夥伴以「溫暖」、「活力」的氣象邁向保險新未來。
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