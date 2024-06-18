快訊

內科突停電搶修 民眾聯想黃仁勳擔憂：半導體需足夠電力

罷免密碼／國會改革引爆仇恨戰綠未必得利 提罷高金恐先引火自焚

漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

用電大戶多負擔電價 卓揆：社會觀感與公平性而言正確

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

經濟部長郭智輝日前提出，希望為台電能自負盈虧，不應一昧靠政府撥補，對此，行政院長卓榮泰18日表示，用民間企業角度看待台電，管理台電這方向絕對是對的，至於未來針對用電大戶多負擔一點電價，對整體社會的公平性及社會觀感是正確的。

國民黨立委李彥秀指出，郭智輝提出未來要讓台電自負盈虧，也會多調整大戶用電，台電應該要講求成本效益，之後的電價補貼就由各自主管單位給予補貼，例如醫院就是由衛福部補貼、學校由教育部等方式，這是賴政府的執政方向嗎？

卓榮泰回應，內閣成員啟用多名企業人士，就是希望能把企業管理的精神帶進政府，讓政府運作上更有效率。卓也說，讓台電自負盈虧這個概念，他自己是覺得認同，但實際如何運作並會進入實質討論，對於郭智輝的想法是能夠理解的。

卓榮泰也說，郭智輝要用民間企業的方式管理台電，這個方向絕對是對的，但能達到怎樣的程度，讓台電在未來營運時的後能夠做得更好，這個必須要大家共同努力。

李彥秀再追問，郭智輝所提出的未來用電大戶電價的調漲，對於整體經濟影響相當大，未來電價是否要持續調漲？

卓榮泰強調，未來的電價仍是以穩定民生用電為最大原則，但對於用電大戶來說多負擔一點，對於整體社會的公平性及社會觀感而言也應該是正確的。

至於9月電價是否調漲，卓榮泰說，電價當然是油電價審議委員會處理。

卓榮泰 台電 電價

延伸閱讀

王世堅批郭智輝「核電自走砲」 籲卓榮泰約束閣員發言

限制房東調漲電價政策跳票 卓榮泰：月底將進行討論

批民進黨意識形態壓迫 牛煦庭：郭智輝被逼成外星人

延續質詢送禮傳統 王世堅贈卓榮泰「海納百川」中堂

相關新聞

「不用每房裝冷氣」挨轟 郭智輝改口：房間沒人別開冷氣

經濟部長郭智輝日前接受電視節目專訪時表示，「三個房間加上一個廚房共裝四台冷氣，沒有必要」，此不用每房裝冷氣的言論，遭外界...

電力吃緊？核三柴油機組及兩大水庫投入發電 郭智輝：例行測試非缺電

天氣爆熱，用電量高，小琉球上周末還因此大停電1小時，夏天供電能力令人憂慮。經濟部長郭智輝證實，核三廠柴油機組開機發電，翡...

2024年IMD世界競爭力 台灣排名第8 但經濟表現及政府效能皆退步

瑞士洛桑管理學院（IMD）今日公布「2024年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness...

台版晶片法案上路首年 4家企業申請

台版晶片法案今年首度在報稅時適用，財政部表示，經濟部表示共有4家企業申請適用，將由經濟部成立之跨部會審查小組進行審查，並...

環球晶美國廠遭駭客攻擊勒索 估19日恢復出貨

環球晶美國廠遭到駭客攻擊勒索，董事長徐秀蘭今天表示，已向美國聯邦調查局（FBI）通報，目前重要的廠區已100%復原生產，...

自由黨將是21世紀美國的選擇？ 陳冲：數位時代都有機會

美國大選正激烈競爭中，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，美國有自由黨？又何德何能，會成為21世紀的選擇？不奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。