用電大戶多負擔電價 卓揆：社會觀感與公平性而言正確
經濟部長郭智輝日前提出，希望為台電能自負盈虧，不應一昧靠政府撥補，對此，行政院長卓榮泰18日表示，用民間企業角度看待台電，管理台電這方向絕對是對的，至於未來針對用電大戶多負擔一點電價，對整體社會的公平性及社會觀感是正確的。
國民黨立委李彥秀指出，郭智輝提出未來要讓台電自負盈虧，也會多調整大戶用電，台電應該要講求成本效益，之後的電價補貼就由各自主管單位給予補貼，例如醫院就是由衛福部補貼、學校由教育部等方式，這是賴政府的執政方向嗎？
卓榮泰回應，內閣成員啟用多名企業人士，就是希望能把企業管理的精神帶進政府，讓政府運作上更有效率。卓也說，讓台電自負盈虧這個概念，他自己是覺得認同，但實際如何運作並會進入實質討論，對於郭智輝的想法是能夠理解的。
卓榮泰也說，郭智輝要用民間企業的方式管理台電，這個方向絕對是對的，但能達到怎樣的程度，讓台電在未來營運時的後能夠做得更好，這個必須要大家共同努力。
李彥秀再追問，郭智輝所提出的未來用電大戶電價的調漲，對於整體經濟影響相當大，未來電價是否要持續調漲？
卓榮泰強調，未來的電價仍是以穩定民生用電為最大原則，但對於用電大戶來說多負擔一點，對於整體社會的公平性及社會觀感而言也應該是正確的。
至於9月電價是否調漲，卓榮泰說，電價當然是油電價審議委員會處理。
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