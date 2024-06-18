自由黨為21世紀美國選擇？ 陳冲：數位時代要有新思維

新世代金融基金會董事長陳冲今日指出，美國有自由黨，也許有人會問自由黨何德何能，會成為廿一世紀的選擇？但他認為不奇怪，這只是說自由黨的理念，在數位時代突然有一展身手的機會，只是政黨本身可能都沒發覺。

陳冲認為，數位時代以往理所當然的事，可能未必盡然；以往絕無可能的事，也許需要再酌，他比喻，就像新世代基金會外文名稱Appacus，希望以數位眼光（App）看待老問題（Abacus算盤），答案可能不一樣，所以他呼籲，執政者眼光不但不能落後，而且至少還要Five years ahead（超前五年部署）。

陳冲分析，講好聽自由黨是全美第三大政黨(不過得票率只有3%)，說不好聽，這個政黨連一席州長、一席國會議員都沒有：「對不起，應該說連一席州議會的議員也沒有。」但今年在首都的自由黨代表大會卻吸引川普、小甘迺迪等大咖前往致詞，很明顯的，項莊舞劍，志在沛公，這兩位都想笑納那3%的票源，川普甚至開出至少一席閣員的支票，意圖換取自由黨在年底的支持。

陳冲指出，但讓川普失望了，自由黨居然決定要推出自己的候選人。原本自由黨在會中曾考慮推出前眾議員(共)R. Paul代表，可是Paul已88歲，怕與另兩黨比老，經多輪投票選出38歲的Chase Oliver出馬。共和黨認為小黨根本無望，在某些州連選舉名冊都上不了，何必浪費選舉資源，愚蠢無比，陳冲也暗示：「此情此景對台北觀察家是否有點眼熟?」

自由黨主張個人自由，強調不介入主義、放任資本主義、小政府主義，自1971創建，至今已半世紀。陳冲說，吾人也許不贊成其多數的政治主張，但是在數位時代，自由黨的某些政見，重新審視，好像也不是無理取鬧。

陳冲接著舉例，首先是反駕照運動。開車需要駕照，而在沒有身分證的美國，駕照更成為有照片的證件，年輕人在酒館常出示駕照以證明有權消費，而自由意志主義者，則認為駕照違反個人自由。人類進入數位時代後，由於大數據、衛星地圖、電子偵測、光達、AI等問世，統合運用，已使自動駕駛並非夢想，依照國際工程師協會0-5的分級，Level3的汽車已有很強的輔助駕駛功能，不擅開車者也可上路；至於Level4或5汽車，車輛可以自駕，使用者在技術上，終將不需要駕照。月前遇到國際友人，聽說Level4汽車已經推出，只是涉及製造商責任與使用人責任的法律問題，一時未便正式公開。不論真假，自由黨長期主張廢駕照，已經不是無的放矢。

再舉一例，自由黨創黨以來，一直主張廢除或縮編IRS(內地稅務局)，這個一向被認為是情緒性的建議，在人工智慧日益強大後，眼看許多IRS功能已然武功盡廢，縮編早已不是技術問題，而是政策甚或社會問題了。何況川普上周喊出All tariff policy(全關稅)，取代所得稅，如此還需要IRS嗎？以台灣而論，每年申報所得稅，不論是定額扣除或是列舉扣除，幾乎都是系統計算完成，還需要龐大的稽核人力？自由黨夢境的實現，已經不遠。

陳冲指出，自由黨對全民基本收入(UBI)，當然不會贊同，因為黨員甚至反對社會福利的存在，不過在比爾蓋茲主張AI機器人課稅後，自由黨對福利國家應該有重新思考的空間。再者，自由黨主張擁槍，無足為奇，但其中有一派更主張自動販賣機可以售槍，也許你覺得荒唐，但在AI時代，機器可能比人工更能做合理的准駁。

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