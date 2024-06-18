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環球晶美國廠遭駭客攻擊勒索 估19日恢復出貨
環球晶美國廠遭到駭客攻擊勒索，董事長徐秀蘭今天表示，已向美國聯邦調查局（FBI）通報，目前重要的廠區已100%復原生產，估計19日恢復出貨。
環球晶今天召開股東常會，徐秀蘭會後主動向股東說明網路駭客攻擊事件，指出6月12日晚間發現部分檔案遭到加密，經查發現是美國廠遭到駭客勒索病毒攻擊，已通報FBI，並委請外部資安公司技術專家處理。
她說，環球晶全球共有18個廠區，網路架構非常複雜，為確保影響不要擴大，隨即展開緊急處理程序，各廠區進行隔絕並逐一清查、排除問題，目前重要廠區已100%復原生產，估計19日恢復出貨。
徐秀蘭表示，初步調查發現駭客是透過「釣魚方式」取得密碼，再駭入將檔案加密，後續會完整調查駭客入侵路徑，強化資安系統，並向客戶及供應商說明情況和分享經驗。
徐秀蘭指出，駭客攻擊事件對生產影響有限，約1.5個工作天，只是部分業績是否延至7月入帳，影響第2季營收表現，有待觀察。
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