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「不用每房裝冷氣」挨轟 郭智輝改口：房間沒人別開冷氣

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝上周六在電視節目專訪中表示沒有必要每個房間都裝冷氣，遭外界批評，他今日澄清表示，不是說每個房間裝冷氣不好，而是在講要節能，希望沒有人的房間，要關掉冷氣。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝上周六在電視節目專訪中表示沒有必要每個房間都裝冷氣，遭外界批評，他今日澄清表示，不是說每個房間裝冷氣不好，而是在講要節能，希望沒有人的房間，要關掉冷氣。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝日前接受電視節目專訪時表示，「三個房間加上一個廚房共裝四台冷氣，沒有必要」，此不用每房裝冷氣的言論，遭外界批評，恐怕是為了後續漲電價預做鋪陳，郭智輝澄清，只是提倡節能，同時呼籲大家善用經濟部補助。換裝節能電器。

郭智輝18日陪同行政院卓院長出席立法院報告「施政方針繼續質詢」，會前受訪時表示，他當時回答得太快，但他不是說每個房間裝冷氣不好，而是在講要節能，用電雖然是要讓大家用得舒服，但希望沒有人的房間，冷氣要關掉，同時呼籲大家改用高效能的冷氣機，經濟部過去已補助170萬台節能冷氣，發揮很好的節能效果。

根據經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助，至今年年底前，汰換並購買一級能源效率的冷氣機、電冰箱，每台最高可獲3000元補助，另再搭配財政部「貨物稅減免優惠」每台最多還可退稅2000元，每台家電合計最高有5000元的節能優惠。

郭智輝表示，冷氣機及電冰箱都是用電很多的家電，更換節能冷氣機及電冰箱可以提高能源使用效益，幫助大家節能省電，這樣電費支出也會降低。

冰箱 冷氣 經濟部

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