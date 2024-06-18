「不用每房裝冷氣」挨轟 郭智輝改口：房間沒人別開冷氣

經濟部長郭智輝日前接受電視節目專訪時表示，「三個房間加上一個廚房共裝四台冷氣，沒有必要」，此不用每房裝冷氣的言論，遭外界批評，恐怕是為了後續漲電價預做鋪陳，郭智輝澄清，只是提倡節能，同時呼籲大家善用經濟部補助。換裝節能電器。

郭智輝18日陪同行政院卓院長出席立法院報告「施政方針繼續質詢」，會前受訪時表示，他當時回答得太快，但他不是說每個房間裝冷氣不好，而是在講要節能，用電雖然是要讓大家用得舒服，但希望沒有人的房間，冷氣要關掉，同時呼籲大家改用高效能的冷氣機，經濟部過去已補助170萬台節能冷氣，發揮很好的節能效果。

根據經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助，至今年年底前，汰換並購買一級能源效率的冷氣機、電冰箱，每台最高可獲3000元補助，另再搭配財政部「貨物稅減免優惠」每台最多還可退稅2000元，每台家電合計最高有5000元的節能優惠。

郭智輝表示，冷氣機及電冰箱都是用電很多的家電，更換節能冷氣機及電冰箱可以提高能源使用效益，幫助大家節能省電，這樣電費支出也會降低。

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