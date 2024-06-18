電力吃緊？核三柴油機組及兩大水庫投入發電 郭智輝：例行測試非缺電
天氣爆熱，用電量高，小琉球上周末還因此大停電1小時，夏天供電能力令人憂慮。經濟部長郭智輝證實，核三廠柴油機組開機發電，翡翠水庫及石門水庫也放水發電，但這些都是例行操作，「完全沒有缺電」。
郭智輝今日陪同行政院卓院長出席立法院報告「施政方針繼續質詢」前，針對媒體詢問核三廠、翡翠及石門水庫供電情形，以及缺電問題，做出以上回應。
核三廠1號機7月停機除役，根據核能安全委員會排定的降載時程，6月中旬開始進行週期末功率遞減運轉，依規畫藉由功率遞減方式，運轉至7月27日運轉執照屆期日。
不過，核三廠內柴油發電機被發現納入供電行列，且石門水庫及翡翠水庫也放水發電，外界懷疑電力已經吃緊，恐怕有缺電危機。對此，郭智輝表示，不論是水庫的放水發電，還是核三柴油機組發電，都是例行的發電機組測試，確定發電機組是否能正常運作，完全沒有缺電。
由於核三廠1號機的運轉執照7月27日到期，屆時必須停機，1號機的裝置容量95萬瓩，停機後能否保證不會因電力不足而跳電停電？郭智輝說，對於核三發電機組下載是有準備的，要上線的機組都已準備好。
今年尖峰負載量已經上修，從4108萬瓩上修至4119萬瓩，主要是考量產業復甦及半導體業發展趨勢所增加的用電，能源署最新預測今年尖峰負載為4119萬瓩，時間預估會發生於7月下旬。
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