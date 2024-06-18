AI時代SEO新攻略 商研院規劃新課程享政府補助
隨著AI技術的飛速發展，SEO(搜尋引擎最佳化)也在經歷前所未有的變革。商研院數位創新學院為此規劃「利用ChatGPT優化SEO成效」課程，幫助學員掌握SEO專業知識，深入了解AI技術在SEO中的應用。
商研院指出，即日起開放報名，該課程已確定開課，並通過AIGO「AI產業實戰應用人才淬鍊計畫」，享有50%的政府補助。
商研院表示，AI與SEO的結合正為業界帶來革命性的影響，從關鍵字研究到內容生成，AI技術成為SEO優化的強大工具。AI生成式搜尋體驗的崛起，更是顛覆了傳統搜索模式，提供更加精準的搜索結果。
「利用ChatGPT優化SEO成效」課程內容包括SEO基礎概念、關鍵字選擇、網站優化、內容行銷、ChatGPT實際操作訓練，以及AI生成式搜尋體驗。
商研院表示，該課程可提供全方位的SEO知識與實際操作訓練，確保學員能在實際工作中靈活運用所學技能，提升網站的SEO成效。無論是SEO新手還是有經驗的從業者，這門課程都將帶來寶貴的知識和實用的工具。
課程將於7月3日至4日(平日白天舉行)，報名截止日期為6月25日，提前報名可享優惠。詳情請參考課程網址：https://reurl.cc/Zegnba，或聯絡訓練總監傅小姐，電話：(02) 7707-4975。
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