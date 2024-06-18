2024年IMD世界競爭力 台灣排名第8 但經濟表現及政府效能皆退步

瑞士洛桑管理學院（IMD）今日公布「2024年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣在67個受評比國家中排名第8名，在人口超過2000萬人的經濟體中，連續4年排名蟬聯世界第1。

國發會表示，四大指標中，台灣的「企業效能」、「政府效能」與「基礎建設」分別高居全球第6名、第8名與第10名，但「經濟表現」滑落6名至世界第26名，主因2023年全球高通膨與高利率環境導致終端需求疲軟，國內製造業持續調整庫存衝擊出口，加以廠商投資動能趨於保守所致。

國發會指出，就細項評比指標而言，台灣計有18項評比項目名列世界前3名，充分突顯台灣企業家精神及科技研發的優勢。

國發會表示，經濟表現：由上年第20名退步至第26名，其中「國內經濟」、「國際貿易」排名退步，是導致經濟表現評比不佳的主要原因，台灣為小型開放經濟體，對外貿易依存度高，2023年全球經貿前景的不確定性，削弱出口表現及國內企業投資信心，衝擊經濟成長表現；至於「國際投資」與「就業」排名則分別進步4名及2名，反映台灣在吸引外資與提升就業方面有所成效。

政府效能由上年第6名退步至第8名，國發會表示，「租稅政策」、「體制架構」與「社會架構」排名均呈上升；「經商法規」排名則與去年持平，但有「財政情勢」退步1名到第7名，主因我國在全球普遍面臨通膨及升息壓力、經濟成長動能疲弱等多重下行風險挑戰下，償債金額大幅提高，致使各級政府債務占GDP比率上升。

企業效能由上年第4名退步至第6名，國發會指出，分類「生產力及效率」、「勞動市場」與「經營管理」排名較去年下降1~2名，政府將持續精進推動具國際競爭力之人才政策，以滿足人才需求；至於細項指標中，「社會大眾信任企業經理人」、「經理人具企業家精神」排名高居世界第1，「企業反應快、彈性大」、「顧客滿意度受到企業重視」排名第2，「董事會有效監管公司運作」則高居第3。

基礎建設則由上年第12名進步至第10名，國發會表示，分類「基本建設」大幅進步7名至第30名，反映企業經理人肯定台灣都市管理、航空運輸、商品與勞務的配送基礎設施等改善，另防疫解封，旅外國人返台恢復戶籍，亦是排名提升原因之一，此外，「教育」進步3名至第14名，「技術建設」與「科學建設」亦維持在全球前10名之內，「醫療與環境」則持平於第24名。

國發會表示，IMD世界競爭力評比，可視為國家經社體系之總體檢，政府虛心看待評比結果，持續精進相關施政作為，今年全球經貿穩步復甦，國內製造業去庫存已接近尾聲，出口回升，帶動經濟穩步成長。行政團隊將戮力實踐總統所揭示的「國家希望工程」，致力發展半導體、AI等五大信賴產業，強化培育本土人才、延攬國際人才，推動創新創業，鞏固我國在世界競爭中的優勢地位。

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