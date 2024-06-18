快訊

NBA總冠軍賽／5戰淘汰獨行俠 塞爾蒂克超越湖人奪隊史第18冠獨居第一

中職／不是夢！張育成宣布投入選秀 悍將狀元籤射向他

蘆洲男當街遭砍倒臥血泊 好心人撿到他「一大塊臉皮」…急奔醫院歸還原主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024年IMD世界競爭力 台灣排名第8 但經濟表現及政府效能皆退步

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
IMD 世界競爭力評比我國歷年排名（2010~2024）。圖／國發會提供
IMD 世界競爭力評比我國歷年排名（2010~2024）。圖／國發會提供

瑞士洛桑管理學院（IMD）今日公布「2024年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣在67個受評比國家中排名第8名，在人口超過2000萬人的經濟體中，連續4年排名蟬聯世界第1。

國發會表示，四大指標中，台灣的「企業效能」、「政府效能」與「基礎建設」分別高居全球第6名、第8名與第10名，但「經濟表現」滑落6名至世界第26名，主因2023年全球高通膨與高利率環境導致終端需求疲軟，國內製造業持續調整庫存衝擊出口，加以廠商投資動能趨於保守所致。

國發會指出，就細項評比指標而言，台灣計有18項評比項目名列世界前3名，充分突顯台灣企業家精神及科技研發的優勢。

國發會表示，經濟表現：由上年第20名退步至第26名，其中「國內經濟」、「國際貿易」排名退步，是導致經濟表現評比不佳的主要原因，台灣為小型開放經濟體，對外貿易依存度高，2023年全球經貿前景的不確定性，削弱出口表現及國內企業投資信心，衝擊經濟成長表現；至於「國際投資」與「就業」排名則分別進步4名及2名，反映台灣在吸引外資與提升就業方面有所成效。

政府效能由上年第6名退步至第8名，國發會表示，「租稅政策」、「體制架構」與「社會架構」排名均呈上升；「經商法規」排名則與去年持平，但有「財政情勢」退步1名到第7名，主因我國在全球普遍面臨通膨及升息壓力、經濟成長動能疲弱等多重下行風險挑戰下，償債金額大幅提高，致使各級政府債務占GDP比率上升。

企業效能由上年第4名退步至第6名，國發會指出，分類「生產力及效率」、「勞動市場」與「經營管理」排名較去年下降1~2名，政府將持續精進推動具國際競爭力之人才政策，以滿足人才需求；至於細項指標中，「社會大眾信任企業經理人」、「經理人具企業家精神」排名高居世界第1，「企業反應快、彈性大」、「顧客滿意度受到企業重視」排名第2，「董事會有效監管公司運作」則高居第3。

基礎建設則由上年第12名進步至第10名，國發會表示，分類「基本建設」大幅進步7名至第30名，反映企業經理人肯定台灣都市管理、航空運輸、商品與勞務的配送基礎設施等改善，另防疫解封，旅外國人返台恢復戶籍，亦是排名提升原因之一，此外，「教育」進步3名至第14名，「技術建設」與「科學建設」亦維持在全球前10名之內，「醫療與環境」則持平於第24名。

國發會表示，IMD世界競爭力評比，可視為國家經社體系之總體檢，政府虛心看待評比結果，持續精進相關施政作為，今年全球經貿穩步復甦，國內製造業去庫存已接近尾聲，出口回升，帶動經濟穩步成長。行政團隊將戮力實踐總統所揭示的「國家希望工程」，致力發展半導體、AI等五大信賴產業，強化培育本土人才、延攬國際人才，推動創新創業，鞏固我國在世界競爭中的優勢地位。

國發會

延伸閱讀

IMD世界競爭力台灣排名全球第8退步2名 仍勝美日韓

通膨難解、經濟韌性強 各國央行攜手降息 期望落空

盼跨部會聯手推亞洲資產管理中心 金管會彭金隆走透透

1千萬65歲退休也不夠用18年？ 專家：通膨算2％就好…第15年就超過！

相關新聞

電力吃緊？核三柴油機組及兩大水庫投入發電 郭智輝：例行測試非缺電

天氣爆熱，用電量高，小琉球上周末還因此大停電1小時，夏天供電能力令人憂慮。經濟部長郭智輝證實，核三廠柴油機組開機發電，翡...

2024年IMD世界競爭力 台灣排名第8 但經濟表現及政府效能皆退步

瑞士洛桑管理學院（IMD）今日公布「2024年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness...

自由黨將是21世紀美國的選擇？ 陳冲：數位時代都有機會

美國大選正激烈競爭中，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，美國有自由黨？又何德何能，會成為21世紀的選擇？不奇...

電動車新局／汽機車迎向政策電動化 商用車為何成了缺角？

根據政府的淨零路徑，2040年所有新車都要是電動車或是無碳氫能的車，但檢視政府政策，政府推動運具電動化，但目光焦點幾乎放在一般民眾使用的電動車與電動機車上，但商用車是被忽視，包括運輸、物流等商用車，目前都仍為燃油汽車，因為這塊缺角，要達成淨零路徑的政策目標，變得幾乎不可能。

台灣經濟好不好、陸會不會打過來？謝金河1句話回：這些現象早已曝光答案

回首來時路，附中記憶

全力拚經濟 卓揆：8月成立經濟發展委員會

賴清德總統昨接見工商協進會時表示，新政府的首要目標是拚經濟；行政院長卓榮泰昨晚呼應總統的說法，擬於八月成立經濟發展委員會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。