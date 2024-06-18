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東陽股東會／通過配發現金股利4元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

東陽（1319）於18日召開股東常會，會中承認112年度之營業報告書及112年度盈餘分配案決議配發現金股利4元。

今年東陽前5月營運續創高，自結合併營收104.27億元，較去年同期增13%，創同期新高，自結合併稅前淨利24.88億元，較去年同期增106%，累計稅前EPS 4.11元，寫下史上最賺紀錄，展望下半年汽車零件業市場前景持續樂觀。

受惠疫情期間全球供應鏈斷鏈效應持續發效，以及美國保險公司開放使用AM件，市場需求向上攀升。總裁吳永祥表示今年要加快「開發新產品、增加設備提高產能」，積極「獵地擴廠」，做大做強，滿足未來成長需求。

在OEM市場，汰弱留強，深耕R&D技術開發、材料創新，同時具有承接燃油車、新能源車的訂單實力，並已布局3個專攻新能源車的新廠陸續量產，整體營運動能穩定成長。

東陽AM、OEM市場雙引擎齊發，提升東陽永續經營的競爭力，帶動業績、獲利再創高峰。

新能源車 東陽

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