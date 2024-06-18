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降息預期支撐 投資級、非投資等級債維持淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

市場對於美國聯準會降息預期，支持風險情緒。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至6月12日，包括投資級、非投資級債券維持淨流入、但動能皆較前一周放緩；新興市場債則是轉為淨流出。

安聯投信表示，市場對聯準會降息預期一度升高，但隨著最新非農就業釋出抑制升息預期，美債殖利率先降後升。根據會議紀錄顯示，聯準會按兵不動，點陣圖預測今年僅降息一次，但疲軟的CPI數據支持市場認為會降息兩次的觀點，使美國10年期公債殖利率過去一週走跌，債市接近全數上漲，MBS與市政債領漲，公債與通膨連結債則表現較弱。

就總經面，安聯投信表示，數據反映通膨降溫取得進展，而就業雖然放緩但也依舊強勁，儘管最新點陣圖降低了今年寬鬆空間預期，但隨著軟著陸與不著陸成為市場預期的基本情境，聯準會維持利率的緊縮逆風也逐漸淡去，在通膨降溫及成長延續之下，金髮女孩經濟有望繼續提供有利風險資產表現的環境。

安聯投信表示，聯準會降息預期的發酵有望帶動風格及類股的輪動，和去年不同，已能看到許多產業的獲利增長在今年陸續觸底回升，這將是支持行情延續的重要關鍵。多頭行情延續可期，複合資產應對震盪。

策略上，安聯投信表示，當政策逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性的領域，但考量政策的步調仍具有不確定性，展望後市，短線漲幅累積後，可以複合資產作為核心部位掌握收益，以短年期債抗波動，搭配複合債把握息收和資本利得機會。

美國聯準會 通膨 降息

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