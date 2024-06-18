吳東亮籲：重新檢視非核家園

核三廠1號機40年的運轉執照，將於2024年7月27日執照屆期，機組將停止運轉進入除役階段，並依除役計畫開始各階段工作。台電今（17日）指出，1號機預定2024年6月18日開始逐步功率遞減運轉，直到今年7月27日執照屆期日停機，達成為期40年的穩定供電任務。...

2024-06-17 17:33