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吳東亮籲：重新檢視非核家園

聯合報／ 記者林海陳熙文／台北報導

賴政府就職將滿月，工商協進會理事長吳東亮昨天率理監事前往總統府拜會總統賴清德，吳東亮表示，台灣擁有實現「AI產業化、產業AI化」的要素，若能強化低碳供電，以科學的角度重新檢視非核家園的時間表，提供多元、穩定、價格合理的電力，將能協助產業安心接軌國際淨零趨勢，也能讓AI產業發展無後顧之憂，實現台灣成為人工智慧島的目標。

吳東亮也建議，金融監管單位多加傾聽業界聲音，採取監理與發展並重策略，營造有利金融業發展的環境。

人工智慧 吳東亮 非核家園

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