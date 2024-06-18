卓揆：8月將設經濟發展委員會
行政院長卓榮泰昨（17）日宴請民進黨立委，他向立委透露，8月將成立「經濟發展委員會」，擴大邀集產官學研、優秀經濟意見領袖，協助行政院拚經濟，就薪資、所得分配、財政金融等，全方面提出福國利民政策。
卓榮泰近期分批宴請民進黨立委，昨晚為第四場，邀請立法院衛環委員會、司法法制委員會立委。
立法院民進黨團幹事長吳思瑤會後轉述，此會期因為國會擴權與覆議案，政治對立面較緊張，卓揆希望在覆議案結束後，能真正進入福國利民、拚經濟的新階段。卓透露約在8月將成立一個經濟發展委員會，擴大邀集產官學研等經濟意見領袖，搭配國家希望工程等重大政策，協助政院拚經濟。
吳思瑤說，此委員會將設在行政院，由卓榮泰直接主持，討論薪資所得分配、財政、金融等政策，是告訴社會「捲起袖子拚民生、拚經濟，不是只有政治對立」。
吳思瑤說，昨日討論較多聚焦民生議題，例如，勞動部提到，希望盡速通過勞基法54條修法，打開65歲強制退休天花板；另有在場立委提及就業服務法、全民健保法等法案。
對於勞基法54條，勞動部提到，這項修法可有效解決中高齡就業問題，絕對是福國利民法案，期待立法院加速通過。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 獨／新青安切結書公版內容曝光 將溯及既往查舊案
▪ 北市2大建商強強聯手 搶民生東路6000坪改建商機
▪ 專家曝桃園人購屋習慣「這2區」最特別 在地人認同：壁壘分明
▪ 預售市場「發爐」 首見連兩月成交1.3萬戶
▪ 搭上AI就飛天？ 嘉義太保土地價格飆漲近六成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言