卓揆：8月將設經濟發展委員會

行政院長卓榮泰昨（17）日宴請民進黨立委，他向立委透露，8月將成立「經濟發展委員會」，擴大邀集產官學研、優秀經濟意見領袖，協助行政院拚經濟，就薪資、所得分配、財政金融等，全方面提出福國利民政策。

卓榮泰近期分批宴請民進黨立委，昨晚為第四場，邀請立法院衛環委員會、司法法制委員會立委。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤會後轉述，此會期因為國會擴權與覆議案，政治對立面較緊張，卓揆希望在覆議案結束後，能真正進入福國利民、拚經濟的新階段。卓透露約在8月將成立一個經濟發展委員會，擴大邀集產官學研等經濟意見領袖，搭配國家希望工程等重大政策，協助政院拚經濟。

吳思瑤說，此委員會將設在行政院，由卓榮泰直接主持，討論薪資所得分配、財政、金融等政策，是告訴社會「捲起袖子拚民生、拚經濟，不是只有政治對立」。

吳思瑤說，昨日討論較多聚焦民生議題，例如，勞動部提到，希望盡速通過勞基法54條修法，打開65歲強制退休天花板；另有在場立委提及就業服務法、全民健保法等法案。

對於勞基法54條，勞動部提到，這項修法可有效解決中高齡就業問題，絕對是福國利民法案，期待立法院加速通過。

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