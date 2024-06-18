工商協進會拜會賴總統 吳東亮：重新檢視非核家園

工商協進會理事長吳東亮率理監事一行30餘人，昨（17）日上午前往總統府拜會賴清德總統。吳東亮當面向總統提出多項建言，包括台灣應以科學的角度重新檢視非核家園的時間表，提供多元、穩定、價格合理的電力。

工商協進會表示，新政府即將就職滿月之際，工商協進會昨日見賴總統時，府方由總統府秘書長潘孟安、經濟部長郭智輝等官員陪同接見，工商協進會並呈遞一份包含促進金融發展等30餘項建言書。

吳東亮致詞表示，現在是台灣國際能見度最高，也是台美、台日關係最好的時刻。

台灣擁有實現「AI產業化、產業 AI化」的要素，若能強化低碳供電，以科學的角度重新檢視非核家園的時間表，提供多元、穩定、價格合理的電力，將能協助產業安心接軌國際淨零趨勢，也能讓AI產業發展無後顧之憂，實現台灣成為AI人工智慧島的目標。

吳東亮向賴總統建言要點 圖／經濟日報提供

吳東亮並表示，台灣醫衛制度與生技醫療的成就，在新冠疫情期間已獲得世界肯定，「再生醫療雙法」三讀通過後，期盼政府能持續鼓勵支持生醫產業發展，讓生技產業成為下一座護國群山，實現「健康台灣」的目標。

吳東亮指出，新加坡金融業的產值占GDP比重超過台灣的兩倍，而且有三家全球百大銀行，台灣卻一家都沒有。

台灣若能以新加坡當標竿，訂定金融發展路徑，方能打造國際級銀行，作為台灣產業持續成長的後盾，也能進一步創造就業、改善服務業長期低薪問題 。

吳東亮建議，金融監管單位多加傾聽業界的聲音，採取監理與發展並重的策略，從寬解釋法令或甚至修改法令，營造有利於金融業發展的環境，鼓勵金融業壯大規模，成為另一座護國群山，早日實現亞洲資產管理中心。

工商協進會理監事昨日前往總統府拜會賴總統，總統對該會代表承諾，將解決企業水電、土地、人力、人才及法令鬆綁等問題。



延伸閱讀

卓揆：8月將設經濟發展委員會

吳東亮建言賴總統：盼發展和監理並重的金融政策

商品推薦