詹文男 X 蔡政憲 生技創新與精準健康

立法院剛三讀通過「再生醫療法」，有機會成為護國神山的生技業如何利用這個契機創新轉型？數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男特別邀請訊聯生技（1784）董事長蔡政憲來分享其願景與發展藍圖。

詹文男院長在節目一開始介紹了蔡政憲董事長的背景。其畢業於台大化工系，並取得美國明尼蘇達大學化工與材料博士學位。蔡博士自年輕時即展現了卓越的創業精神，成功創立了多家企業，包括訊聯生技與創源生技。

蔡政憲回憶起1999年回到台灣時，他目睹了三大技術的爆發：人體基因解碼、細胞基礎生物科技以及網際網路。他看到這些技術的潛力，決定結合生物科技與數位科技，創辦訊聯生技，致力於將這些技術應用於生技產業，創新並推動行業進步。他提到，公司名稱“BioNET”象徵了生物科技與網路技術的結合，展示了訊聯生技在數位時代的創新理念。

談到公司的核心能力，蔡政憲指出，訊聯生技致力於基因醫學、幹細胞治療與再生醫學，以及數位科技的應用。例如，訊聯生技創立的Hybrid Model（純捐互利模式），將細胞儲存與數據共享結合，創造了巨大的社會價值。公司透過公開HLA資訊，讓全球醫學中心進行配對，幫助最需要的病患，成為全世界第三大可被搜尋的臍帶血庫。

在訪談中，蔡政憲強調，訊聯生技將繼續深化數位科技與生物科技的結合，開創智慧研發與數位模擬的新時代。他特別提到外泌體技術，這項技術將成為公司未來發展的重點，訊聯生技致力於將這一術應用於再生醫學，並通過台灣的外泌體Foundry模式，希望將其普及化，讓再生醫學走進每個家庭，提升全球人類生命的品質。

蔡政憲還提到，訊聯生技的成功，離不開政府對生技法規的支持與推動。他呼籲，未來的法規應更靈活，以促進數位醫療與智慧醫療的發展。只有在友善的法規環境下，生技產業才能真正蓬勃發展，造福社會大眾。

在訪談中他也分享了一個感人的故事，展示了基因醫學如何改變了許多家庭的命運。他提到，自己曾飛往以色列，親自為一名脊髓性肌肉萎縮症患者採集DNA樣本，並幫助該家庭確定遺傳風險。這段經歷讓蔡博士深刻感受到基因醫學的力量，並堅信訊聯生技的使命是為人類創造更美好的未來。展望未來，蔡政憲表示，希望通過訊聯生技的努力，能夠提升全球生命品質，實現科學、醫學、商業與社會價值的共贏。

在「大師543」專訪中，詹文男也請教了蔡政憲如何將基因醫學、幹細胞治療與再生醫學，以及數位科技結合，推動訊聯生技不斷成長的心路歷程，關心生技產業未來的朋友，千萬不要錯過。

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