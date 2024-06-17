外國人才永久居留鬆綁 再等等

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
立法院經濟委員會昨（17）日初審通過《外國專業人才延攬及僱用法》修正案。 聯合報系資料照
立法院經濟委員會昨（17）日初審通過《外國專業人才延攬及僱用法》修正案。 聯合報系資料照

立法院經濟委員會昨（17）日初審通過《外國專業人才延攬及僱用法》修正案，不過關鍵條文仍待協商，對於放寬外國人才在台學歷折抵申請永久居留規定年限，因有立委質疑若放寬恐影響本國就業，仍須保留送院會協商。

因應少子化及全球科技競賽，全球掀起搶才大戰。立法院經濟委員會昨日審查外國人才專法修正案，聚焦三大條文。

首先是第14條，擬對外國人在台專業人才，放寬申請永久居留的續留期間折抵年限。

國發會提出建議修正條文，外國專業人才在台取得碩士、學士學位可抵一年，取得博士學位可抵兩年；外國「特定」專業人才在台取得博士學位可折抵兩年、碩士學位可折抵一年。

不過國民黨立委鄭天財擔憂，一旦放寬規定，恐衝擊國內就業；民進黨經濟委員會召委邱議瑩強調，此條文是針對已在台工作的外國專業人才降低申請永居門檻，希望留才，不影響國內就業。最後經討論，此條文仍須保留協商。

國發會主委劉鏡清表示，以2022年、2023年統計來看，可以折抵一年的外籍專業人才約501人，可折抵兩年的有197人，適用人數非常少，對企業而言，都希望盡量能留下人才。

劉鏡清表示，國發會評估2030年國內人才缺口40萬人，目前推估供給量約26萬人，還有14萬多的缺口，即使放寬第14條，也仍補不足。

其次，修法第12條，有關外國專業人才取得居留證，後續因故變更居留原因的相關規範，朝野一致同意回歸「入出國及移民法」規定。

第三，朝野也同意增訂第21條之1，取得永久居留的外國專業人才，在合法累計居留十年、每年居住逾183天等，可適用我國身障及長照部分服務。

國發會

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