CIP渢妙風場 進度領先

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

哥本哈根基礎建設基金（CIP）昨（17）日宣布分別與世紀集團及台船環海簽訂水下基礎供應、水下基礎運輸與安裝合約，成為3-1期首座簽訂水下基礎最終合約的風場，拚2027年如期併網。

CIP區域總裁許乃文表示，渢妙風場若要維持2027年併網，必須在今年底融資到位，才可發開工通知給供應商以展開製造與安裝，她向政府建議，應全速橋接綠電購售雙方需求，強化本土資金挹注離岸風電投融資，健全第三階段區塊開發投資環境，並拯救供應鏈免於斷鏈。

渢妙風場6月初與世紀風電（2072）及世紀樺欣分別簽訂套管式水下基礎及基樁供應合約，合約總金額超過120億元；另在6月中與台船環海簽訂水下基礎運輸及安裝最終合約，合約金額破百億元。

世紀集團董事長賴文祥表示，因3-1期渢妙風場下單，使世紀風電及世紀樺欣得以免除斷鏈危機，世紀集團將如質如期完成3-1期渢妙風場。台船環海董事長鄭文隆表示，這是繼彰芳暨西島風場、中能風場後，再次與CIP合作。

渢妙風場執行長Joris Hol指出，這一年來渢妙風場開發進度大幅領先同期風場，力拚今年底融資到位，推動區塊開發階段首座風場如期完工併聯，為台灣企業供應穩定而足量的綠電。

台船 綠電 離岸風電

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