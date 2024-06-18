雲豹明轉上市 當綠能神隊友

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）預計明（19）日從創新板轉一般上市板，成為全台首例，雲豹能源總經理趙書閔先前指出，公司將打造多元穩定收益的營運模式，隨著新能源需求持續增長，今年營運展望樂觀，也期盼在轉上市主板後，能吸引更多人才加入團隊。

證券分析師張甄薇指出，雲豹能源自2016年成立以來，營收表現屢創新高，旗下經營事業自太陽光電起步，逐步擴張投入儲能、風力發電、綠電交易、生質能發電、水處理等項目，進而領先同業啟動循環經濟、回收應用布局，以綠色能源、環境保護、循環經濟為三大發展主軸，建立長期穩健收益。

雲豹能源去年全年營收達67.84億元，年增7.66%，稅後純益10.16億元，年增116%，每股純益8.77元，年增118%，創歷史新高。趙書閔指出，隨著集團穩健發展、財務結構穩定，公司今年祭出高股息政策，將2023年盈餘配發率提升至七成，每股擬發6.1元現金股利，將經營成果分享給所有股東。

根據國家再生能源憑證中心統計，2023年總共發出近190萬張憑證，較2022年成長63%；而在65家再生能源售電業者中，雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電，今年5月售出太陽光電憑證張數就達1.1萬張，市占率達39.4%，累計今年前五月已銷售逾5.1萬張太陽光電憑證，穩居國內售電第一名寶座，更與封測龍頭日月光簽約20年供40億度綠電。

日月光並非是首家採購雲豹綠電的國際大廠。雲豹先前在台南北門打造全台最大漁電共生案場，就是Google來台所買的第1度電，其他如記憶體廠美光、電動機車廠GOGORO、玉山銀行等企業，皆是雲豹旗下天能綠電的客戶。在淨零排放潮流下，擁有發電、儲能、售電一條龍服務的雲豹能源，預料成為護國群山綠能神隊友。

在儲能方面，雲豹能源旗下兩座全台最大100MW（百萬瓦）單一儲能案場，預計於第2季至第3季陸續完工轉上線，將為台電提供dReg、E-dReg以及即時備轉等輔助服務，未來加入與錸寶科技攜手建置之60MW儲能案場，集團旗下自建儲能案場及營運服務代操整體容量為299MW／617MWh，市占率躍居全台第一。

太陽光電 綠電 雲豹能源

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