勞動部發布統計：無薪假未見降溫跡象

勞動部昨（17）日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前共262家、5,338人實施無薪假，製造業中，由於訂單仍不穩，一家精密機械業、一家電子線材業各通報百餘人實施無薪假；另花蓮震災衝擊觀光業，花蓮旅宿觀光、休閒娛樂共有150多人被放無薪假。

勞動部昨日公布勞雇雙方協商減少工時事業單位計262家，實施人數5,338人；較上期減少一家，但人數增加153人。製造業仍是無薪假重災區，目前製造業有172家、4,550人實施無薪假，占全體無薪假人數八成五，較上期減少15家、74人。

勞動部勞動條件及就業平等司專委李怡萱表示，一家自行車零組件製造商停止實施約120人；其他製造業如資訊電子、化學工業、民生工業等都是中小型廠商停止實施，相對回穩。

不過，仍有製造業因接單不穩定，再通報實施無薪假。李怡萱表示，金屬機電工業中，一家精密機械業、一家電子線材業者，各通報100餘人實施無薪假。

這期無薪假統計反映花蓮震災影響，李怡萱指出，另有部分無薪假是花蓮的運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業（如沙灘車、農場等），總計約150多人，主要原因仍是受震災影響；勞動部後續會持續觀察。

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