卓揆透露8月將成立經濟發展委員會 力拚民生有感

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。（行政院提供）
行政院長卓榮泰。（行政院提供）

行政院長17日晚間宴請民進黨立委，卓榮泰也向立委透露，8月將成立經濟發展委員會，擴大邀集產官學研、優秀經濟意見領袖，協助行政院拚經濟，就薪資、所得分配、財政金融等，全方面的提出福國利民政策，全力拚經濟。

新任行政院長卓榮泰分批宴請民進黨立委，今晚是第四批，邀請的是立法院衛環委員會與司法法制委員會立委。

立法院黨團幹事長吳思瑤也在會後轉述會中重點，她表示，此會期因要有國會擴權與覆議案，政治對立面較緊張，他希望在覆議案結束後，能真正進入福國利民、拼經濟的新階段。卓透露大概8月就會成立一個經濟發展委員會，會擴大邀集產官學研等經濟意見領袖，協助政院未來拼經濟，並搭配國家希望工程等幾個重大政策，逐一盤點。

吳思瑤說，此委員會將設在行政院，由卓榮泰直接主持，對於薪資所得分配、財政、金融等政策討論，這是要告訴社會「要捲起袖子拚民生拚經濟，不是只有政治對立」。

吳思瑤說，今日的討論比較多是聚焦在民生議題，例如，勞動部講到勞基法54條要把65歲強制退休的年齡打開放寬，可有效解決中高齡就業問題，絕對是福國利民法案，請大家快速把它通過。

此外，吳思瑤也提到，今日在場立委也有討論到在野黨立委提案的就業服務法46條80歲以上免巴氏量表政策，勞動部長何佩珊清楚向立委說明，現在勞動部、行政部門的多元免評方案可以有效協助有需要的長輩快速獲得移工照顧，希望大家支持勞動部立場。

吳思瑤說，法案現在也進入深水區，全民健保法第62條這周要進行黨團協商，衛福部長邱泰源也會努力向在野黨溝通，與醫界領袖對話，希望全民健保法不要以在野黨版本，強制將點值提高到0.95或1元，這會照成財政紀律困境。

勞動部 吳思瑤

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