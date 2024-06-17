因台積電、文曄、鴻海三大案 前5月我對外投資133億美元、年增逾六成

經濟部投審司17日指出，2024年1至5月核准整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為427件，投資金額為146.4億美元。主要大案包括：文曄科技（3036）以39.8億美元收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權，台積電（2330）30億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，以及鴻海（2317）以約9.3億美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，最終轉投資越南二家公司等。

投審司指出，今年1-5月核准對外投資件數為302件，較上年同期增加46.60%；投資金額計133.7億美元，較上年同期增加60.80%。

除了今年3月通過文曄科技以39.8億美元收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權，台積電30億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD，今年5月核准大案為鴻海精密以約9.3億美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，最終轉投資越南二家公司，分別從事多媒體智能裝置產銷、印刷電路板產銷業務；以及台北富邦銀行以1.73億美元投資越南TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD.-HO CHI MINH CITY BRANCH。

在我對外投資中，經濟部投審司進一步指出，今年1至5月核准對新南向國家投資件數為134件，較上年同期增加69.62%，投資金額計42.1億美元，較上年同期增加119.17%；其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。

至於對中國大陸投資部分，投審司指出，今年1至5月核准對中國大陸投資件數為125件，件數較上年同期減少19.35%；核准投資金額計12.7億美元，較上年同期減少15.69%。